폴 포그바 에이전트 "포그바 이번 여름 안 떠난다. 맨유 핵심이다" BBC 보도

폴 포그바AP연합뉴스

[스포츠조선 류동혁 기자] 유럽축구는 새 판짜기에 돌입했다. 모든 팀들이 그렇다.

중요한 이슈 중 하나는 폴 포그바의 거취 문제다. 계속 얘기가 나온다. 유벤투스와 연관성이 있는 얘기다.

이미 이탈리아 투토 스포트 유벤투스의 실질적 에이스 스트라이커 디발라와 맨유 포그바의 스왑딜 가능성을 제기했다.

유벤투스는 포그바를 호시탐탐 노려왔다. 고연봉이지만 기량이 조금씩 떨어지는 호날두를 이적시킨 뒤 그 자금으로 포그바를 데려오겠다는 계획도 있었다.

포그바는 맨유 잔류 가능성이 높지 않았다. 하지만 코로나 팬데믹 이후 리그가 재가된 시점에서 맨유는 상승세를 타기 시작했고, 숄사르 감독은 포그바와 브루노 페르난데스의 공존 플랜까지 짜기 시작했다.

단, 시즌 막판 포그바는 결정적 수비 실수로 약점을 노출했고, 맨유는 유로파 리그 4강 세비야전에서 1대2로 패하며 좌절했다. 여기에 제이든 산초의 이적료 협상이 현 시점에서 실패하면서 선수단 개편의 특별한 '카드'가 필요한 게 사실이다. 즉, 포그바의 팀내 입지가 여전히 불안한 상황이다.

BBC는 포그바의 에이전트 미노 라이올라의 말을 인용해 24일(한국시각) '포그바는 이번 여름 시적 시장에서 팀을 옮기지 않을 것이다. 재계약 논의가 시작될 것(Paul Pogba will not be sold by Manchester United this summer and new contract discussions will start soon)'이라고 보도했다. 또 '맨유는 어떤 제안도 받아들이지 않을 것이고, 포그바는 맨유의 키 플레이어다. 미래의 중요한 프로젝트에 100% 들어가 있는 선수(United will not accept any bid this summer. He is key player for Man Utd. They've an important project and he's 100% included)'라고 강조하기도 했다.

단, 맨유는 제이든 산초를 데려오는데 실패하면서, 협상을 재 진행하는 한편, 부족한 이적료를 마련하기 위해 많은 방법을 모색하고 있다. 포그바의 행보, 재계약에 변수가 될 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com