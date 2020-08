'컴백' 크래비티, 오늘(24일) 신곡 '플레임' 발표..세림x앨런 첫 랩메이킹[공식]

[OSEN=김은애 기자] 2020년 케이팝씬이 주목할 슈퍼루키 '크래비티(CRAVITY)'가 오늘 새 미니앨범을 발표한다.

크래비티는 24일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투 (CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'와 수록 타이틀 'Flame(플레임)'의 뮤직비디오를 공개하고 본격적인 활동에 나선다.

앞서 신보 발매를 하루 앞두고 공식 SNS채널을 통해 타이틀 'Flame(플레임)'을 포함해 이번 앨범에 수록 된 총 7곡의 음원 하이라이트와 눈길을 사로잡는 다양한 콘셉트 화보가 함께 담기며 보는 이들의 이목을 집중시켰다.

타이틀곡 'Flame(플레임)'은 한계에 도전하는 타오르는 불꽃을 닮은 크래비티의 열정을 담은 곡으로써 자신들의 한계를 시험하듯 격렬한 파워로 무장한 Urban-HipHop 장르의 트랙이다. 긴장을 늦출 수 없는 역동적인 멜로디 라인이 인상적이며, 뜨거운 여름에 맞서는 멤버들의 당찬 메시지 또한 담겨 있다. 정해진 룰을 깨부수고 세상에 나온 크래비티가 전보다 훨씬 자유로움을 느끼고 마침내 자신들의 한계 마저 깨뜨리고자 한다. 파워풀한 질감이 돋보이는 사운드를 아우르는 멤버들의 강렬한 보컬과 랩 라인, 그리고 한층 더 성숙해지고 진화한 크래비티 멤버들의 팀워크가 기대되는 곡이다.

이외에도 세림과 앨런이 첫 랩메이킹에 참여한 수록곡 'Believer(빌리버)'는 기쁠 때나 슬플 때나 늘 등 뒤에서 자신을 지켜줄 누군가에 대한 굳은 믿음과 신뢰를 그린 미드템포의 팝사운드 곡이며, 이어 누-디스코와 일렉트로닉, 누-펑크(Ghetto Funk) 장르를 혼합해 근사한 그루브를 만든 'Ohh Ahh', 크래비티의 세계관을 대표하는 'Realize', 청량한 기운이 느껴지는 '열기구', 여름 여행의 설렘을 노래한 'Sunrise', 은유적인 노랫말이 인상적인 '호흡(Breathing)'까지 크래비티의 매력을 7가지의 주제로 풀어냈다. 특히 멤버 세림과 앨런은 크래비티의 탄생 스토리와 맞물리는 'Believer' .'Realize' 두곡의 작사 작업에도 참여해 이목을 집중시킨다.

한편 크래비티의 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'는 24일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 공개된다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 스타쉽엔터테인먼트