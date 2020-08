'트럼프 대리시험' 폭로한 사람은 친누나

폭로책 쓴 조카와 대화내용 공개





도널드 트럼프(74) 미 대통령에 대한 가족의 폭로가 또 터져 나왔다.



트럼프 친누나인 메리앤 트럼프 배리(83)와 조카인 메리 트럼프의 대화 녹취록을 입수한 워싱턴포스트(WP)의 23일(현지 시각) 보도에 따르면, 배리는 "(트럼프가) 지지층에 호소하는 데만 정신이 팔렸다"며 "아무런 원칙이 없다. 정말 하나도 없다(He has no principles. None. None)"고 했다. 트럼프가 트위터에 올리는 글을 두고서는 "그 애의 빌어먹을(goddamned) 트윗은 말 바꾸기이고 준비성도 없어"라고 했다. 둘의 대화는 트럼프 재임 때 나눈 것이다.



배리는 1983년부터 2019년까지 연방판사로 일했다. 트럼프는 2016년 배리에 대해 "매우 매우 존경받는 판사"라고 했다. 그간 배리는 공개적으로 트럼프를 비판한 적이 없지만, 녹음 속의 대화를 들어보면 형제·남매들 중 가장 비판적인 입장을 보였다고 WP는 전했다.



배리는 "(트럼프는) 버릇없는 놈. 나는 그 아이를 위해 숙제도 해주고 대학에 보내려고 뉴욕을 차로 태워서 돌아다녔다"고 했다. 이어 "(트럼프는) 포덤대에 다니다가 다른 사람이 대신 쳐준 시험으로 펜실베이니아대(유펜)에 들어갔어"라고 했다. 트럼프는 그동안 자신이 유펜 경영대인 와튼스쿨을 다녔다며 자신은 "엄청난 천재(super genius)"라고 자랑해 왔다.



앞서 트럼프 조카 메리는 지난달 트럼프 추문을 폭로한 책 '이미 과하지만 만족을 모르는(Too Much and Never Enough)'을 출간한 바 있다. 이 책에서 메리는 삼촌 트럼프의 와튼스쿨 대리 시험 의혹을 제기했는데, 이 주장의 출처가 다름 아닌 트럼프 친누나였던 셈이다.



배리는 이어 "(대리 시험을 쳐준) 그 친구 이름도 기억나. 조 샤피로야"라고 했다. 샤피로는 유펜에 다녔던 트럼프의 친구로 이미 세상을 떠났다. 지난달 샤피로 유족 측은 그가 대리 시험을 친 적이 없다고 의혹을 부인했다.



배리는 트럼프가 아버지 장례식에서도 자신의 성과를 늘어놓기에 바빴다며 "도널드는 아빠에 대해선 한마디도 하지 않았어"라고 했다.