누나의 폭로 "내동생 트럼프는 거짓말만...돈 주고 SAT 대리시험"

도널드 트럼프(74) 미 대통령에 대한 누나 마리엔 트럼프 배리(83)의 폭로가 담긴 녹취록이 공개됐다. 녹취록에서 배리는 동생에 대해 “지지층에 호소하는 데만 정신이 팔렸다”며 “아무런 원칙이 없다. 정말 하나도 없다”고 말했다.





도널드 트럼프 미 대통령(왼쪽)과 누나 마리엔 트럼프 배리 /로이터



트럼프 대통령의 조카 메리 트럼프가 배리와의 대화를 녹음한 이 녹취록은 워싱턴포스트(WP)를 통해 23일(현지 시각) 그 내용이 보도됐다. 메리는 지난달 트럼프 대통령과 그 가족의 추문을 폭로한 ‘이미 과하지만 만족을 모르는(Too Much and Never Enough)’을 출간한 인물이다. 책이 출간된 이후 메리는 폭로의 출처가 어디인지를 묻는 질문을 여러 번 받았다고 한다.



이 책에는 트럼프가 유펜(University of Pennsylvania)에 가기 위해 친구에게 돈을 주고 미국판 수능인 SAT 시험을 대신 치르게 했다는 등의 내용이 담겼다. 메리는 이 폭로의 출처를 묻는 WP의 질문에 2018~2019년에 걸쳐 자신의 고모인 배리와의 대화 15시간 분량을 녹음했다고 밝혔다.





도널드 트럼프 대통령의 누나 마리엔 트럼프 배리 /위키피디아



WP 보도에 따르면 트럼프 대통령이 대리 시험을 치렀다는 주장의 출처는 그의 누나였다. 이 내용은 2018년 11월 1일 배리와 메리가 나눈 대화에서 드러난다. 배리는 동생을 “버릇 없는 놈”이라 부르며 “나는 걔를 위해 숙제도 해주고 대학에 보내려고 뉴욕을 차로 태워서 돌아다녔다”고 했다. 이어 문제의 내용을 말한다. “포덤대에 1년(실제로는 2년) 다니다가 다른 사람이 대신 쳐준 시험으로 유펜에 들어갔어.”



이 말을 들은 메리는 다시 묻는다. “말도 안 돼요! 다른 사람이 입학시험을 쳐줬다고요?” 배리는 답한다. “SAT였나 뭐였나. 그 친구 이름도 기억 나. 조 샤피로야.”



WP는 이 ‘조 샤피로’라는 인물이 누구인지는 아직 드러나지 않았다고 전했다.





도널드 트럼프 미 대통령 /AP 연합뉴스



트럼프 대통령은 그동안 자신이 유펜의 경영대인 와튼스쿨을 다녔다고 했다. 또 와튼스쿨이 “들어가기 가장 어려운 학교 중 한 곳”이라며 자신은 “엄청난 천재(super genius)”라고 자랑해왔다.



배리는 트럼프 대통령이 개인 소셜미디어인 트위터 계정에 올리는 글을 두고서는 거짓말 투성이라고 비난했다. “그 애의 빌어먹을 트윗과 거짓말은, 오 마이 갓, 내가 너무 노골적으로 말하고 있나. 하지만 너(메리)도 알잖니. 말 바꾸기에 준비성도 없고, 거짓말까지. 빌어먹을.”



지금까지 메리를 제외한 트럼프 가족의 일원이 공개적으로 대통령을 비난한 것은 처음이다. 베리 역시 그동안 동생에 대한 언급을 피해 왔다. 반면 트럼프 대통령은 2016년 누나에 대해 “우리는 관점이 좀 다르다”면서 “누나는 아주 존경 받는 판사”라고 언급한 바 있다.



그러나 녹취록을 통해 드러난 둘 사이에는 깊은 반감이 자리잡고 있었다고 WP는 전했다. 배리는 녹취록에서 특히 로널드 레이건 대통령 시절 연방 판사로 지명받기 위해 동생의 도움을 요청했을 때를 언급했다. 배리는 트럼프의 변호사이자 레이건의 측근이었던 로이 콘을 통해 판사직에 추천을 받고자 했다. 배리가 임명된 후 트럼프는 “나 아니었으면 어디 있었겠냐”고 깐족거렸고 배리는 이에 “한 번만 더 그 소리 하면 밟아버리겠다”고 응수했다고 한다. 배리는 녹취록에서 자신은 “자력으로” 임명된 것이며 “그것이 내 인생에서 트럼프에게 바란 유일한 호의”였다고 말했다.



배리는 “트럼프가 스스로 이룬 것이 무엇이냐”는 조카의 질문에 “몰라”라고 답했다. 이어 “뭐, 5번이나 파산했지. 그를 믿을 수가 없어”라고 말했다.



배리는 트럼프 대통령의 아버지의 장례식에서도 자신의 성과를 늘어놓기에 바빴다며 “나는 내 장례식에서 형제들이 아무 말도 안 했으면 좋겠어. 도널드 얘기야”라고 말했다.



녹취록에서 배리는 트럼프의 이민자 정책도 언급했다. 그는 트럼프가 국경에서 아이들을 부모와 떨어트려 놓는다며 슬퍼했다. “걔는 내가 이민에 대해 낸 의견을 안 읽어봤을 거야.” 판사인 배리는 이전에 자신이 맡았던 사건에서 망명 신청인을 함부로 대한 다른 판사를 질책한 적이 있다. 그런데 트럼프 대통령은 취임 후 폭스뉴스 인터뷰에서 이민 문제에 관해 이야기하다가 “어쩌면 누나를 국경 지역으로 보내야 할지도 모르겠다”고 한 적이 있다. 배리는 트럼프를 향해 “잔인하다”고 쏘아 붙였다.



메리는 트럼프 대통령과 지난 15일 세상을 떠난 그의 동생 로버트 등과 유산을 놓고 법적 분쟁 중이다. 이 녹취록 역시 법원에 증거로 제출하기 위해 녹음한 것이라고 WP는 전했다.