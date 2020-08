KARD, 첫 싱글 'Way With Words' 콘셉트 비디오 오픈..의미심장 메시지

[OSEN=지민경 기자] KARD의 의미심장한 메시지가 전 세계 팬들을 두근거리게 만들었다.

DSP미디어는 23일 0시 공식 SNS 채널에 KARD의 첫 싱글 'Way With Words'의 콘셉트 비디오를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.

콘셉트 비디오는 감각적 영상미는 물론 권총과 키보드, 연필, 카메라, 상처, 그리고 입을 꿰맨 가면 등 다양한 오브제를 통해 'Way With Words'가 가진 묵직한 메시지를 전달한다. 특히 영상 속 KARD 멤버들만의 강렬한 매력은 곧 공개될 'Way With Words'와 타이틀곡 'GUNSHOT'에 대한 기대를 더한다.

KARD의 새 싱글명 'Way With Words'는 직역하면 '말을 참 잘하네요'라는 의미를 가진 중의적 표현. 똑같은 말도 어떻게 하느냐에 따라 듣는 사람이 긍정적으로, 혹은 부정적으로 받아들일 수 있는 '말'이 가진 힘을 풀어내는 작품이다.

'GUNSHOT' 역시 말이 가진 힘에 대한 심도 있는 이야기를 KARD만의 스타일로 표현한 곡. 어떻게 말을 하느냐에 따라 누군가의 삶에 빛을 밝혀줄 수도 있고, 또 반대로 누군가의 삶을 점점 병들어가게 할 수도 있다는 메시지를 품었다.

KARD의 신보 'Way With Words'에는 'GUNSHOT' 외에도 레게 리듬과 함께 밝고 발랄한 분위기를 느낄 수 있는 'ㅏㅣㅑ (AH EE YAH)'와 KARD의 진심 어린 마음을 만나볼 수 있는 'HOLD ON'까지, 다채로운 색깔을 가진 트랙들이 수록될 전망이다.

KARD는 오는 26일 첫 싱글 ' Way With Words'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입할 계획. 특히 이에 앞서 지난 22일 온라인으로 진행한 'WILD KARD SEOUL' 콘서트에서 'GUN SHOT'을 비롯한 신곡 무대를 최초로 공개하며 컴백에 대한 열기를 뜨겁게 달아오르게 만들었다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] DSP미디어 제공