"러비티 사랑해요♥"..크래비티 정모X원진, 커플티 입고 '프리티' 비주얼 자랑[★SHOT!]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 크래비티 정모, 원진이 훈훈한 투샷을 공개했다.

22일 오후 크래비티의 공식 SNS에는 "러비티! 어제 공개된 티저 보셨나요? 장난 아니죠! 이제 정말 컴백이 코앞인데 너무 기대되고 보고 싶네요. 사랑해요! #정모 #원진 #커플티"라는 글과 함께 사진 두 장이 게재됐다.

공개된 사진 속 정모, 원진은 대기실로 보이는 공간에서 카메라를 향해 브이자를 그리고 있다. 이때 정모, 원진은 같은 티셔츠를 자기만의 스타일로 소화해 눈길을 사로잡는다.

특히 정모, 원진의 독보적인 비주얼이 눈에 띈다. 정모는 옅은 미소를 띠며 훈훈한 분위기를 발산하고, 원진은 입술을 살짝 내민 채 깜찍한 매력을 자랑한다.

정모, 원진 소속 그룹 크래비티는 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'를 발표, 타이틀곡 '플레임(Flame)'으로 활동에 돌입한다.

