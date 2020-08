'음악중심' 싹쓰리, 출연없이 또 1위x3관왕..ITZY·양준일·효린 컴백 [종합]

[OSEN=하수정 기자] 혼성그룹 싹쓰리가 '음악중심'에서 다시 한번 1위에 올랐다.

22일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 블랙핑크의 'How You Like That', 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가', 화사의 'Maria'가 1위 후보로 맞붙었다.

블랙핑크의 첫 정규 앨범 타이틀곡 'How You Like That'은 멤버들의 개성과 카리스마가 돋보이는 사운드로 구성된 힙합 장르의 곡으로, 감정 변화에 따른 보컬과 드롭 파트의 반전이 인상적인 노래다. 가사에는 '어떤 어두운 상황에도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'라는 메시지가 담겨 있다.

'다시 여기 바닷가'는 MBC 인기 예능 '놀면 뭐하니?'를 통해 구성된 혼성 그룹 싹쓰리의 곡이다. 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비)이 뭉쳐서 어벤져스급 신인 그룹이 탄생했고, 음원은 공개 직후 실시간 차트 1위를 싹쓸이했다. 이상순이 작곡했고, 이효리가 가사를 썼다.

화사의 첫 번째 미니앨범 타이틀 곡 'Maria(마리아)'는 무자비한 세상에게 받은 상처를 타인을 향한 미움으로 뱉어내기보다는 스스로를 위해 다시 꿈을 꾸길 바란다는 메시지를 표현했다. 화사와 RBW 프로듀서 박우상의 협업으로 완성된 노래로, 한 번 들으면 귓가를 맴도는 중독적인 멜로디가 특징이다.



1위 트로피는 싹쓰리에게 돌아갔고, 지금까지 음악방송 3관왕을 차지했다.

이날 방송에서 양준일, 효린, ITZY, 드림캐쳐, 원어스, 동키즈, MCND 등이 컴백 스테이지를 꾸몄다.

가수 양준일은 2001년 발매한 V2 'Fantasy' 이후 19년 만에 디지털 싱글 'Rocking Roll Again'으로 컴백했다.

작사는 양준일 본인이, 작곡은 Val Gaina (발가이나)가 맡았다. 작곡가 발가이나는 미국의 뮤지션, 작곡가이자 기타리스트로, 구 소련에서 큰 성공을 거둔 록 밴드인 KRUIZ의 기타리스트로 활약했으며 2001년 발표된 V2 Fantasy 앨범에서 작곡 및 프로듀서로서 양준일과 인연을 맺고 19년 만에 양준일과 다시 손잡고 'Rocking Roll Again'을 작업했다.

이 곡은 친숙한 로큰롤 리듬과 빠른 템포의 세련된 편곡, 그리고 양준일 특유의 해학적인 가사가 어우러져 세련된 뉴트로 음악을 표방하고 있으며, 코로나19와 긴 장마로 지친 대중들에게 위로와, 다시 신나게 뛰고 싶게 할 힘을 드리고 싶은 소망을 담았다.

두 번째 미니앨범 'SAY MY NAME(쎄마넴)'으로 돌아온 효린은 타이틀곡 'SAY MY NAME'을 비롯해 '모닝콜', '달리(Dally)'(Feat. GRAY), '바다보러갈래(SEE SEA)', 'BAE(베이)', '9LIVES'까지 여름 컬렉션에 걸맞은 총 6곡이 수록돼 있다.

'SAY MY NAME'은 캐치한 멜로디와 중독성 강한 후렴구가 돋보이는 썸머송으로, 효린이 직접 작사하고, 글로벌 히트곡 메이커 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 미셸 린드그랜 슐츠(Michel 'Lindgren' Schulz)와 공동 작곡했다.

걸그룹 ITZY(예지, 리아, 류진, 채령, 유나)는 세 번째 미니앨범 'Not Shy(낫 샤이)'를 공개했다. JYP엔터테인먼트 수장이자 히트곡 메이커 박진영과 Z세대의 감성을 저격하는 코비(Kobee), 이어어택(earattack) 등 환상의 작가진이 뭉쳐 완성도를 높인 신보다.

새 앨범의 동명 타이틀곡 'Not Shy'는 ITZY가 데뷔 이래 처음으로 선보이는 사랑을 주제로 한 신곡이다. 이번 'Not Shy'를 통해 엔딩 따윈 상관없이, 거침없이 표현하는 사랑이 무엇인지 보여줄 예정이다. 실제로 박진영은 ITZY의 매력과 에너지를 살려 사랑을 향해 질주하는 감정을 가사로 표현했다.

개그우먼 신봉선의 부캐 '캡사이신'과 다섯장은 데뷔 무대를 가졌다.

신봉선은 최근 예능계 트렌드인 부캐 행렬에 합류해 가수 캡사이신으로 데뷔했다. 지난 20일 스파이시 발라드 '매운 사랑' 음원을 공개했다.

'매운 사랑'은 호소력 짙은 멜로디의 미디움 템포 발라드 곡이다. 고통스럽지만 중독적인 매운 음식처럼 아프고 괴로운 사랑을 놓지 못하는 한 여자의 처절한 감정을 담았다.

이번 노래는 둘째이모 김다비로 큰 인기를 끈 김신영이 작사와 앨범 전반의 프로듀싱을 맡았다. 둘째이모 김다비, 윤하, 백지영 등과 작업한 인기 프로듀서 도코(DOKO)가 작곡과 내레이션에 참여했다.

트롯 아이돌 다섯장은 MBC 예능프로그램 '최애 엔터테인먼트'의 1호 그룹이다. 장윤정 회장이 직접 발탁하고 프로듀싱한 그룹으로, 이특과 김신영이 이들을 소개하기 위해서 '음중' MC 석에 등장하기도 했다.

다섯장은 '잘 될 거야'와 '시선고정' 두 곡을 소화하며 화려한 퍼포먼스와 함께 트롯 아이돌 그룹의 면모를 보여줬다. 장윤정, 이특, 김신영 등 세 사람은 관객석에서 열광적으로 응원했다.

보이그룹 트레저(최현석 지훈 요시 준규 마시호 윤재혁 아사히 방예담 도영 하루토 박정우 소정환, TREASURE)는 지난 7일 첫 싱글 앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE(더 퍼스트 스텝 : 챕터 원)'의 전곡 음원과 타이틀곡 'BOY'를 공개하면서 데뷔했다.

'BOY'는 강렬한 비트와 중독성 있는 사운드가 몰입을 극대화하는 노래로, 다이나믹한 곡 전개에 소년의 순수한 사랑을 직설적으로 표현한 가사가 인상적이다.

공개 전부터 믿고 듣는 YG 프로듀서진이 참여해 기대를 모았다. 더블랙레이블 소속 R.Tee 프로듀서를 포함, Se.A, CHOICE37, HAE 등 실력파 프로듀서들이 참여해 곡의 완성도를 높였다. 또한 최현석, 요시, 하루토가 랩 메이킹에 직접 참여해 팀 색깔을 확실히했다.

한편, 이날 '음악중심'에는 양준일, 캡사이신(Narr. 찬희), 다섯장, 효린, 드림캐쳐, 있지(ITZY), 원어스, 동키즈(DONGKIZ), MCND, 한승우, 온앤오프, (여자)아이들, 체리블렛, 로켓펀치, 트레저(TREASURE), 이엔오아이(ENOi), 루시(LUCY) 등이 출연했다.

/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] '쇼! 음악중심 방송화면 캡처