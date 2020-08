크래비티, 신곡 'Flame' 블록버스터 스케일 티저 "압도적 영상미"

[OSEN=하수정 기자] 그룹 크래비티의 신곡 'Flame(플레임)'이 베일을 벗었다.

크래비티는 지난 21일 오후 9시 공식 유튜브 채널과 네이버 브이라이브 채널을 통해 크래비티 시즌 2. '하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'의 타이틀 'Flame(플레임)' 뮤직비디오 티저 영상을 게재하며 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 했다.

공개된 영상은 넓은 황야 위 빛나고 있는 무대를 향해 리더 세림이 당당하게 발걸음을 옮기고 있다. 그의 뒤를 따라 멤버들도 무대를 향했고, 마침내 같은 무대에 오른 크래비티는 불꽃을 일으키며 강렬한 카리스마로 시선을 사로잡는다.

특히 크래비티는 '빛을 향해 날아가~'라는 짧지만 강렬한 보컬과 함께 힘찬 날갯짓을 표현한 파워풀한 퍼포먼스로 불꽃같은 열정과 의지를 보여준다.

이처럼 신곡 티저 '플레임'에 그들의 뜨거운 열정을 녹여낸 크래비티는 더 깊어진 음악에 그들의 성장 스토리를 담으며 강렬하게 컴백 출사표를 던졌다. 그간 다채로운 프로모션 콘텐츠로 음악 팬들의 반응을 이끌어낸 이들이 어떤 앨범으로 화려하게 컴백할지 기대를 모은다.

한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 ‘크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투’를 발표하고, 타이틀 ‘플레임’으로 대세 행보를 이어간다.



[사진] 스타쉽