아리아나 그란데, 블랙핑크X셀레나 고메즈 '아이스크림' 열혈홍보 "이 팀 자랑스러워"[종합]

[OSEN=김은애 기자] 팝스타 아리아나 그란데가 블랙핑크와 셀레나고메즈의 협업곡 ‘아이스크림’에 대한 높은 관심을 드러냈다.

YG엔터테인먼트는 지난 21일 밤 11시 공식 블로그에 블랙핑크의 새 싱글 타이틀 포스터를 게재하며, 노래 제목이 ‘아이스크림(Ice Cream)’임을 알렸다.

셀레나 고메즈 역시 이날 동시, 자신의 인스타그램 계정에 아이스크림을 든 사진을 올려 수많은 팬들의 궁금증과 엄청난 호응을 이끌어냈다.

YG는 앞서 "블랙핑크의 이번 신곡은 무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악"이라고 귀띔했었다.

이와 관련해 아리아나 그란데의 여러 히트곡을 만든 프로듀서 토미 브라운은 자신의 SNS에 ‘아이스크림’ 포스터를 올리며 “나와 나의 대단한 친구들이 곡을 프로듀싱하고 만들었다. 너무 설렌다”라고 들뜬 마음을 내비쳤다.

토미 브라운은 지난해 한국을 찾아 블랙핑크와 즐겁게 만났다며 인증샷을 남기기도 했다.

특히 해당 글은 아리아나 그란데가 자신의 스토리에 직접 캡처해 게재했다. 그러면서 아리아나 그란데는 “이 팀이 자랑스럽고 너무 기대된다. 이 팀과 이 여성들을 너무 사랑해”라고 남겼다. 이와 함께 블랙핑크, 셀레나고메즈, 토미브라운 등의 아이디를 직접 태그했다.

이는 아리아나 그란데가 직접 블랙핑크를 언급한데다, 최근 셀레나 고메즈와 친밀한 유대관계도 팝음악 팬들에게 익히 알려지지 않았다는 점에서 뜨거운 관심을 모았다. 아리아나 그란데는 블랙핑크 측이 해당 곡을 발표한다는 소식을 올렸을 때도 SNS에 ‘좋아요’를 누르며 기대감을 내비쳤다.

앞서 블랙핑크와 아리아나 그란데는 지난해 4월 미국 최대 음악축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에서 만남을 가지며 팬들의 이목을 집중시켰던 바다.

한편 ‘아이스크림’ 음원은 미국 동부 기준으로 8월 28일 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시 공개된다. 글로벌 음악 시장을 정조준한 곡인만큼 큰 반향이 예상된다.

유튜브 채널 구독자 수 전 세계 여성 아티스트 1위인 블랙핑크와 인스타그램 팔로워 수만 약 1억 8700만명에 달하는 셀레나 고메즈의 만남은 그 자체로 막강한 파급력을 자랑한다.

여기에 블랙핑크는 이미 지난 6월 'How You Like That'으로 국내외 주요 차트 '올킬'은 물론 유튜브에서 각종 세계 신기록을 경신하며 화려한 컴백 콜을 울렸다.

이 노래는 음원 공개 직후 아이튠즈 64개국 1위, 스포티파이 글로벌 톱 50차트 2위, 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 33위와 20위에 오르며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했다.

오는 10월 2일, 데뷔 4년 만의 첫 정규 앨범 발매를 일찌감치 확정하고 팝 주류 시장서 한걸음씩 전진 중인 블랙핑크의 신곡 ‘Ice Cream’이 얼마만큼 팬들의 눈과 귀를 달콤하게 물들일지 주목된다.

