방탄소년단, '다이너마이트' 아이튠즈 104개 지역 1위

방탄소년단

그룹 '방탄소년단(BTS)'이 새로 발매한 디지털 싱글 '다이너마이트(Dynamite)'로 104개국 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상을 차지했다.



22일 빅히트 엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단의 '다이너마이트'는 이날 오전 8시 기준 세계 104개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐다.



빅히트 엔터테인먼트 측은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 전 세계적으로 힘든 시기에 희망의 메시지로 전 세계 팬들과 함께하고 싶다는 방탄소년단의 진정성이 통한 결과"라고 밝혔다.



방탄소년단은 지난 2월 발표한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)' 이후 6개월 만에 경쾌한 디스코 팝 장르의 '다이너마이트'로 컴백했다.



'다이너마이트'는 중독성 강한, 청량한 멜로디가 돋보이는 곡이다. 가사에는 행복과 자신감이라는 메시지를 녹였다.뮤직비디오도 폭발적인 반응을 얻고 있다. '다이너마이트' 뮤직비디오는 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 지 20분 만에 조회수 1000만 건을 돌파했다. 이날 오전 9시 기준으로 8473만 뷰를 넘어섰다.



방탄소년단은 국내는 물론 해외 방송에도 적극적으로 출연하며 전 세계 팬들과 만나고 있다. 이날 오전 6시에는 미국 유명 음악방송 'MTV Fresh Out Live'에 화상으로 출연해 신곡 소개에 나섰다.



방탄소년단은 "'다이너마이트'는 힘든 상황에서도 자신이 할 수 있는 것에 집중하자는 취지의 곡"이라며 "정말 신나는 디스코 팝 장르로, 이 곡이 여러분들에게 좋은 에너지를 드릴 수 있으면 좋겠다. 우리에게도 신선한 도전이자, 돌파구가 될 수 있을 것이라고 생각했다"고 밝혔다.



오는 31일에는 '2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)'를 통해 처음으로 '다이너마이트' 무대를 공개한다.