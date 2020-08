블랙핑크X셀레나 고메즈 신곡명은 '아이스크림'..글로벌 파급력 예고 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 블랙핑크의 컴백이 약 일주일 앞으로 다가온 가운데 그간 베일에 싸여있던 신곡 제목이 드디어 공개됐다.

YG엔터테인먼트는 지난 21일 밤 11시 공식 블로그에 블랙핑크의 새 싱글 타이틀 포스터를 게재했다.

해당 포스터에 따르면, 블랙핑크와 팝스타 셀레나 고메즈가 함께 불러 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있는 노래 제목은 바로 '아이스크림(Ice Cream)'.

포스터 상단에 새겨진 'Ice Cream’ 타이포그래피와 그 아래 꽉 채워진 핑크빛 아이스크림 아트가 보는 것만으로도 시원하고 상큼하다

셀레나 고메즈 역시 이날 동시, 자신의 인스타그램 계정에 아이스크림을 든 사진을 올려 수많은 팬들의 궁금증과 엄청난 호응을 이끌어냈다.

YG는 앞서 "블랙핑크의 이번 신곡은 무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악"이라고 귀띔했었다.

블랙핑크의 기존 메가 히트곡 'Kill This Love'와 'How You Like That'이 힙합 기반 음악의 스웨그와 여전사 이미지를 보여줬다면, ‘Ice Cream’은 청량하고 사랑스러운 매력이 듬뿍 묻어난다는 설명이다.

'Ice Cream' 음원은 미국 동부 기준으로 8월 28일 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시 공개된다. 글로벌 음악 시장을 정조준한 곡인만큼 큰 반향이 예상된다.

특히 유튜브 채널 구독자 수 전 세계 여성 아티스트 1위인 블랙핑크와 인스타그램 팔로워 수만 약 1억 8700만명에 달하는 셀레나 고메즈의 만남은 그 자체로 막강한 파급력을 자랑한다.

여기에 블랙핑크는 이미 지난 6월 'How You Like That'으로 국내외 주요 차트 '올킬'은 물론 유튜브에서 각종 세계 신기록을 경신하며 화려한 컴백 콜을 울렸다.

이 노래는 음원 공개 직후 아이튠즈 64개국 1위, 스포티파이 글로벌 톱 50차트 2위, 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 33위와 20위에 오르며 K 팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했다.

오는 10월 2일, 데뷔 4년 만의 첫 정규 앨범 발매를 일찌감치 확정하고 팝 주류 시장서 한걸음씩 전진 중인 블랙핑크의 신곡 ‘Ice Cream’이 얼마만큼 팬들의 눈과 귀를 달콤하게 물들일지 주목된다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트