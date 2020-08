뉴욕검찰의 권력수사… 트럼프 집사·참모·재단 다 손본다

수사 이끈 지검장 경질된 후에도 '트럼프 책사' 배넌 횡령 혐의 기소





횡령 혐의로 체포됐던 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가가 20일(현지 시각) 맨해튼 연방 법원에서 나오고 있다. 배넌은 보석금 500만달러를 내고 풀려났다. /AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 '책사' 스티브 배넌(66) 전 백악관 수석전략가가 20일(현지 시각) 공금 횡령 혐의로 기소됐다. 배넌은 트럼프의 오른팔이자 대선 공약 설계자로 불리는 인물이다. 현직 대통령의 재선 도전을 코앞에 두고 이처럼 권력 주변을 맹렬히 파헤치는 건 미국 최강의 검찰 조직으로 꼽히는 뉴욕 남부 연방지방검찰청(SDNY)이다.



배넌과 일당 3명의 혐의는 공금 횡령과 돈세탁으로, 최대 20년 구형(求刑)이 가능한 중범죄라고 뉴욕타임스는 전했다. 검찰에 따르면 2018년 트럼프의 핵심 공약인 멕시코 국경 장벽 건설 예산 조달이 여의치 않자, 이들은 온라인 모금을 벌여 트럼프 지지자 수십만 명으로부터 2500만달러(약 300억원)를 모았다. 이 중 배넌이 100만달러(약 12억원), 공범들도 수십만 달러씩을 빼돌려 고급차와 골프, 보석 쇼핑에 썼다.



뉴욕남부지검은 수사를 어떻게 해야 하는지 교과서처럼 보여줬다. 검찰은 이날 오전 7시 해안경비대와 우체국까지 동원, 코네티컷주 해변에서 트럼프 후원자인 중국인 소유의 호화 요트에 머물던 배넌을 급습했다. 공범 3명도 플로리다와 콜로라도 등에서 동시다발로 체포해 서로 말을 맞추거나 도주할 시간을 주지 않았다. 이날 뉴욕남부지검의 24쪽짜리 공소장을 보면, 이들의 사치품 구입 영수증부터 자금 유용 과정을 세탁하기 위해 내세운 유령 비영리단체 계좌, 은행거래 명세 등 물증을 1년간 촘촘히 확보한 것으로 나타나 있다.



뉴욕남부지검은 두 달 전인 6월 지검장인 제프리 버먼(60)이 대통령 측근 수사를 막지 않는다는 이유로 경질되는 파란을 겪었다. 연방검찰 지검장은 대통령이 임명하고 연방 법무장관의 지휘를 받는다. 당시 버먼은 자진 사임하라는 윌리엄 바 법무장관의 회유를 거부하고 공개적으로 경질하라고 요구했고, 검사들에게는 "조직의 정통성과 독립성을 지켜달라"고 했다. 논란이 커지자 골프 친구를 후임에 앉히려던 트럼프의 계획이 무산됐고, 버먼보다 더 강골인 오드리 스트라우스(여·72) 지검장 대행이 내부 승진했다.





뉴욕시는 트럼프가 부동산 사업을 하고 대선 캠프를 차린 곳이다. 뉴욕남부지검은 그런 트럼프 주변을 손바닥 들여다보듯 한다. 우크라이나 정부와 불법 사업 거래를 한 트럼프의 개인 변호사 루돌프 줄리아니, 트럼프 재단 탈세 의혹의 중심인 도이체방크, 터키의 백악관 불법 로비 창구였던 터키 국영은행 등을 수사하고 있다. 다 트럼프와 관련된 수사다.



앞서 트럼프 재단의 대통령 취임식 자금을 유용하고, 트럼프와의 성관계를 폭로하려는 여성들에게 입막음용으로 돈을 준 혐의로 트럼프의 집사였던 마이클 코언 변호사를 기소해 실형을 받아낸 것도 뉴욕남부지검이다. 뉴욕남부지검은 코언 수사를 통해 트럼프의 탈세 의혹과 러시아 정·재계 커넥션에 대한 수천 건의 자료를 축적, 이를 러시아 스캔들을 수사한 뮬러 특검과 다른 연방검찰에 제공한 것으로 알려져 있다. 트럼프의 비선(祕線) 참모 로저 스톤, 마이클 플린 전 국가안보보좌관 등이 러시아 스캔들 위증 등의 혐의로 기소되는 데 이런 자료들이 기초가 된 것으로 알려졌다.



로앤드크라임 등 미 법조 매체들은 트럼프 정부가 인사권과 지휘권을 갖고 있음에도 뉴욕남부지검을 함부로 다루지 못하는 건, 트럼프가 이곳 검사들이 자신의 비리를 얼마나 더 파악하고 있는지조차 모르기 때문이라고 전한다. "트럼프 퇴임 후의 운명은 뉴욕남부지검에 달렸다"는 말도 나온다.



1814년 설립된 뉴욕남부지검은 미 93개 연방검찰 청 중 영향력과 명성이 가장 큰 곳이다. 월스트리트의 금융 범죄 수사와 정·재계 거물 수사로 유명하며, 정치권 입김에 좌우되지 않고 독립적인 수사를 한다는 자부심이 크다. 이니셜 SDNY를 따 뉴욕남부지검(Southern District of New York)이 아닌 '뉴욕자주지검(Sovereign District of New York)'으로 불릴 정도다.