[인사] 법무부 외

▲법무부 ◇고위공무원 승진▷서울서부지검 사무국장 윤성진◇고위공무원 전보▷법무연수원 연구위원 강진구▷서울고검 사무국장 정연익▷대구고검〃 김정옥▷부산고검〃 박천홍▷ 광주고검〃 박공우▷수원고검〃 이성범▷서울중앙지검〃 이갑수▷서울남부지검〃 김정호▷인천지검〃 윤득영▷수원지검〃 강성식▷광주지검〃 윤권호▷전주지검〃 이영호◇검찰부이사관 승진▷법무부 (대통령비서실) 백종동▷부천지청 사무국장 권영갑◇검찰부이사관 전보▷부산고검 총무과장 박원길▷광주고검〃 이영철▷대구서부지청 사무국장 신범수◇검찰수사서기관 승진▷법무부 여성아동인권과 김건수▷법무부 변영욱 오은택 김종훈▷대검찰청 공공수사정책관실 박영일▷의정부지검 사건과장 하종찬▷의정부지검 검사직무대리 강순석▷인천지검 사건과장 신현미▷인천지검 집행과장 이수환▷인천지검 검사직무대리 권선기 현동림▷부천지청 총무과장 이동영▷춘천지검 사건과장 김창옥▷청주지검 검사직무대리 신익수 ▷충주지청 사무과장 조현곤▷대구지검 검사직무대리 이은승▷경주지청 사무과장 권재영▷울산지검 총무과장 김대윤▷창원지검 집행과장 성원석▷창원지검 검사직무대리 장종효▷마산지청 사무과장 안병훈▷진주지청 사무과장 이승열▷광주지검 조사과장 이정배▷목포지청 사무과장 최이석▷전주지검 검사직무대리 정근휘▷군산지청 사무과장 고재훈◇검찰수사서기관 전보▷법무연수원 운영지원과장 곽강순▷대검찰청 운영지원과 박치활▷대검찰청 과학수사기획관실 손주근▷대검찰청 감찰1과 이택근▷대검찰청 감찰2과 김광수▷서울중앙지검 사건과장 황세일▷서울중앙지검 수사정보과장 김동욱▷서울중앙지검 수사제2과장 조경익▷서울중앙지검 조사과장 이대열▷서울중앙지검 조직범죄수사과장 최종필▷서울중앙지검 공판과장 박영범▷서울중앙지검 검사직무대리 이창영▷서울중앙지검 검사직무대리 이창준▷서울동부지검 집행과장 조동규▷서울남부지검 집행과장 서진학▷서울남부지검 검사직무대리 고병훈▷서울북부지검 사건과장 송영근▷서울북부지검 집행과장 박상락▷서울북부지검 조사과장 윤대섭▷서울북부지검 수사과장 김백중▷서울북부지검 검사직무대리 이일남▷서울서부지검 총무과장 김승현▷서울서부지검 사건과장 현문정▷서울서부지검 수사과장 이재호▷의정부지검 수사과장 박종필▷수원지검 총무과장 백상홍▷수원지검 사건과장 조병민▷수원지검 수사과장 이기우▷수원지검 조사과장 김한영▷수원지검 검사직무대리 최원서▷수원지검 검사직무대리 김성곤▷성남지청 총무과장 김권태▷성남지청 수사과장 김용관▷안산지청 검사직무대리 서상국▷안양지청 총무과장 조민호▷서산지청 사무과장 정태운▷대구지검 수사과장 김재복▷대구지검 조사과장 김명규▷대구지검 검사직무대리 노한열▷대구서부지청 총무과장 이창우▷포항지청 사무과장 김진룡▷부산지검 수사과장 신창우▷부산동부지청 총무과장 이종흔▷창원지검 수사과장 김호성▷제주지검 수사과장 송재영◇기술서기관 승진▷대검찰청 정보통신과 원민정◇검찰사무관 승진▷법무부 유봉선▷법무부 길용철▷북한인권기록보존소 정재권▷대검찰청 이치길▷서울고검 노석균▷수원고검 신경준▷서울중앙지검 문명룡▷서울중앙지검 김석한▷서울남부지검 황성문▷서울남부지검 박우홍▷서울남부지검 박주환▷서울서부지검 검사직무대리실 최재현▷인천지검 조상신▷수원지검 검사직무대리실 김안중▷수원지검 검사직무대리실 박찬길▷대전지검 김길호▷대전지검 김용석▷부산서부지청 손종운▷울산지검 김재윤▷울산지검 류충일
▲해양수산부◇실장급 전보▷기획조정실장 한기준
▲통계청◇3급 승진▷통계정책과장 빈현준▷가계수지동향과장 정구현◇4급 승진▷조사시스템관리과 황의태▷서비스업동향과 명노섭▷농어업통계과 백순미▷경제사회통계연구실 박시내
▲법무부 ◇고위공무원 승진▷서울서부지검 사무국장 윤성진◇고위공무원 전보▷법무연수원 연구위원 강진구▷서울고검 사무국장 정연익▷대구고검〃 김정옥▷부산고검〃 박천홍▷ 광주고검〃 박공우▷수원고검〃 이성범▷서울중앙지검〃 이갑수▷서울남부지검〃 김정호▷인천지검〃 윤득영▷수원지검〃 강성식▷광주지검〃 윤권호▷전주지검〃 이영호◇검찰부이사관 승진▷법무부 (대통령비서실) 백종동▷부천지청 사무국장 권영갑◇검찰부이사관 전보▷부산고검 총무과장 박원길▷광주고검〃 이영철▷대구서부지청 사무국장 신범수◇검찰수사서기관 승진▷법무부 여성아동인권과 김건수▷법무부 변영욱 오은택 김종훈▷대검찰청 공공수사정책관실 박영일▷의정부지검 사건과장 하종찬▷의정부지검 검사직무대리 강순석▷인천지검 사건과장 신현미▷인천지검 집행과장 이수환▷인천지검 검사직무대리 권선기 현동림▷부천지청 총무과장 이동영▷춘천지검 사건과장 김창옥▷청주지검 검사직무대리 신익수 ▷충주지청 사무과장 조현곤▷대구지검 검사직무대리 이은승▷경주지청 사무과장 권재영▷울산지검 총무과장 김대윤▷창원지검 집행과장 성원석▷창원지검 검사직무대리 장종효▷마산지청 사무과장 안병훈▷진주지청 사무과장 이승열▷광주지검 조사과장 이정배▷목포지청 사무과장 최이석▷전주지검 검사직무대리 정근휘▷군산지청 사무과장 고재훈◇검찰수사서기관 전보▷법무연수원 운영지원과장 곽강순▷대검찰청 운영지원과 박치활▷대검찰청 과학수사기획관실 손주근▷대검찰청 감찰1과 이택근▷대검찰청 감찰2과 김광수▷서울중앙지검 사건과장 황세일▷서울중앙지검 수사정보과장 김동욱▷서울중앙지검 수사제2과장 조경익▷서울중앙지검 조사과장 이대열▷서울중앙지검 조직범죄수사과장 최종필▷서울중앙지검 공판과장 박영범▷서울중앙지검 검사직무대리 이창영▷서울중앙지검 검사직무대리 이창준▷서울동부지검 집행과장 조동규▷서울남부지검 집행과장 서진학▷서울남부지검 검사직무대리 고병훈▷서울북부지검 사건과장 송영근▷서울북부지검 집행과장 박상락▷서울북부지검 조사과장 윤대섭▷서울북부지검 수사과장 김백중▷서울북부지검 검사직무대리 이일남▷서울서부지검 총무과장 김승현▷서울서부지검 사건과장 현문정▷서울서부지검 수사과장 이재호▷의정부지검 수사과장 박종필▷수원지검 총무과장 백상홍▷수원지검 사건과장 조병민▷수원지검 수사과장 이기우▷수원지검 조사과장 김한영▷수원지검 검사직무대리 최원서▷수원지검 검사직무대리 김성곤▷성남지청 총무과장 김권태▷성남지청 수사과장 김용관▷안산지청 검사직무대리 서상국▷안양지청 총무과장 조민호▷서산지청 사무과장 정태운▷대구지검 수사과장 김재복▷대구지검 조사과장 김명규▷대구지검 검사직무대리 노한열▷대구서부지청 총무과장 이창우▷포항지청 사무과장 김진룡▷부산지검 수사과장 신창우▷부산동부지청 총무과장 이종흔▷창원지검 수사과장 김호성▷제주지검 수사과장 송재영◇기술서기관 승진▷대검찰청 정보통신과 원민정◇검찰사무관 승진▷법무부 유봉선▷법무부 길용철▷북한인권기록보존소 정재권▷대검찰청 이치길▷서울고검 노석균▷수원고검 신경준▷서울중앙지검 문명룡▷서울중앙지검 김석한▷서울남부지검 황성문▷서울남부지검 박우홍▷서울남부지검 박주환▷서울서부지검 검사직무대리실 최재현▷인천지검 조상신▷수원지검 검사직무대리실 김안중▷수원지검 검사직무대리실 박찬길▷대전지검 김길호▷대전지검 김용석▷부산서부지청 손종운▷울산지검 김재윤▷울산지검 류충일