박진영-ITZY, 올여름 음원 차트 정복한 JYP 아티스트…히트곡 연달아 탄생

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 올여름 음원 차트를 시원하게 정복했다.

JYP 소속 아티스트 박진영과 ITZY(있지)가 8월 가요계에 동시 출격해, 음원 차트 상위권 쟁탈전을 벌이고 있다.

오는 31일에는 DAY6(데이식스) 유닛 DAY6 (Even of Day) (데이식스 (이븐 오브 데이)가 신곡 발매를 앞두고 있어 또 한 번의 집안싸움이 예상된다.

JYP는 지난 8월 12일 박진영의 신곡 'When We Disco (Duet with 선미)'(웬 위 디스코 (듀엣 위드 선미))를 발표하며 차트 점령에 시동을 걸었다.

이번 곡은 13일 오전 9시 기준 네이버 뮤직, 지니 뮤직, 벅스 등 주요 음원 사이트의 실시간 차트 정상에 오르며, 전작 'FEVER (Feat. 수퍼비, BIBI)'(피버)의 대흥행을 능가하는 화제성을 보여줬다.

음원 발표 9일차인 20일 오전 9시 지니 뮤직 1위, 벅스와 네이버 뮤직 2위 등 꾸준한 호응을 받고 있다.

뮤직비디오는 오픈 4일 22시간여만에 1000만 뷰를 돌파하고, 데뷔 27년 만에 역대 최고 속도의 조회 수 상승 기록을 세웠다.

음악 방송에서는 애제자이자 뮤즈인 선미와 함께 봐도 봐도 놀라운 댄스 실력과 가창력을 뽐내 감탄을 자아냈다.

또 MBC '라디오스타', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 각종 예능 프로그램까지 휘어잡으며 현역 가수의 건재함을 자랑했다.

JYP의 두 번째 타자 ITZY도 지난 17일 발매한 새 앨범 'Not Shy'(낫 샤이)로 놀라운 흥행 가도를 달리고 있다.

데뷔곡 '달라달라'부터 'ICY'(아이씨), 'WANNABE'(워너비)까지 3연속 히트에 성공한 이들은 박진영이 작사한 신곡 'Not Shy'로 성공 바통을 넘겨받았다.

18일 오전에는 새 음반 선주문 수량 20만 장을 돌파하며 데뷔 이래 최다 판매고에 청신호를 켰다.

20일 오전 8시 기준 네이버 뮤직, 벅스의 실시간 차트 1위를 수성하며 발매 4일째에도 여전한 인기를 누리고 있다.

해외에서의 인기도 뜨겁다. 18일 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 급상승 차트와 일본 라인 뮤직 일간 차트에서 1위에 랭크됐고, 18일 자 아이튠즈 재팬 K팝 송 부문, 아이튠즈 재팬 K팝 앨범 부문에서 1위를 기록했다.

이로써 ITZY는 '괴물 신인'을 넘어 '4세대 대표 걸그룹'으로 자리매김하는 것은 물론 '4연속 히트'에 엑셀을 밟았다.

박진영과 ITZY는 국내 음원 사이트에서 엎치락뒤치락하며 치열한 순위 싸움을 벌이고 있다.

19일 오전 9시 지니 뮤직 실시간 차트 1위를 기록한 ITZY는 오전 10시 박진영에게 1위를 건네며 훈훈한 경쟁 구도를 만들었다.

이어 Young K(영케이), 원필, 도운으로 구성된 유닛 DAY6 (Even of Day)가 JYP 3번째 주자로 나선다.

이들은 8월 31일 새 앨범 'The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart'(더 북 오브 어스 : 글루온 - 낫띵 캔 테어 어스 어파트)를 공개한다.

타이틀곡 '파도가 끝나는 곳까지'는 인생이라는 바다 위 거친 풍파도 함께 견디자는 간절한 바람을 담은 감성송이다.

JYP는 박진영이 '디스코 흥바람'으로 스타트를 끊고 '무대 장인' ITZY가 이목을 사로잡은 8월 가요계에 감성 밴드 DAY6 (Even of Day)로 정점을 찍을 예정이다.

