블랙핑크, 'How You Like That' 안무 영상 2억뷰 돌파..'K팝 최단 신기록' [공식]

[OSEN=이승훈 기자] 블랙핑크가 뮤직비디오뿐 아닌 안무 영상으로도 억대뷰 최단 신기록을 연달아 갈아치우며 무서운 기세를 이어가고 있다.

20일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상은 이날 오후 1시 10분께 유튜브에서 조회수 2억회를 넘어섰다.

지난 7월 6일 오전 9시에 공개된 지 약 45일 4시간 만. 이는 K팝 아티스트 안무 영상 전체를 통틀어 가장 빠른 2억뷰 도달 기간이다. 특히 블랙핑크의 기존 메가히트곡 '킬 디스 러브'(Kill This Love)' 안무 영상 1억뷰 돌파 시점이 이보다 길었던 57일이었던 점을 떠올리면 압도적인 속도다.

뮤직비디오가 아닌, 안무 영상이 억대뷰를 기록하는 것 자체가 드문 일이지만 블랙핑크에게는 예사가 됐다. 실제로 블랙핑크가 보유한 총 20편의 억대뷰 콘텐츠 중 10편이 안무 영상인데 이러한 추세라면 'How You Like That'은 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU·3억뷰)'의 기록도 넘어설 것으로 보인다.

블랙핑크는 'How You Like That'으로 각종 글로벌 차트서 괄목한 만한 성적을 거뒀다. 이 노래는 공개 직후 국내 주요 6개 차트를 '퍼펙트 올킬'한데 이어 아이튠즈 64개국 1위, 스포티파이 글로벌 톱 50차트 2위에 올랐다.

또한 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 33위와 20위를 기록해 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했으며, 스포티파이 글로벌 톱50차트에서는 55일째(20일 기준) 이름을 올려 K팝 최장기간 차트인에 성공했다.

'How You Like That' 뮤직비디오는 더욱 놀라운 기록을 쓰고 있는 중이다. 첫날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회 수' 등 기네스 월드 레코드 총 5개 부문에 공식 등재된 뮤직비디오는 최근 4억뷰를 넘기며 블랙핑크 역대 가장 빠른 속도로 억대뷰 신기록을 격파 중이다.

한편, 블랙핑크는 오는 8월 28일 셀레나 고메즈와 입을 맞춘 신곡으로 돌아온다. 이어 10월 2일 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 발표까지 예고, 글로벌 음악팬들의 관심을 한몸에 받고 있다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트