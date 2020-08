슈퍼주니어-K.R.Y., ‘Beyond LIVE’ D-3...유닛곡→솔로곡까지 '역대급 귀 호강' 예고

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 슈퍼주니어-K.R.Y.가 역대급 '귀 호강' 콘서트를 예고했다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 오는 8월 23일 오후 3시부터 네이버 V LIVE를 통해 온라인 전용 유료 콘서트 'Beyond LIVE'(비욘드 라이브)를 전 세계 생중계로 진행, 한 편의 동화 같은 콘셉트의 공연으로 글로벌 시청자들을 사로 잡을 계획이다.

특히 이번 공연에는 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)', '부산에 가면 (Way to Busan)', '기대 (Home)' 등 슈퍼주니어-K.R.Y.의 국내 첫 미니앨범 전곡 무대와 '愛,태우다 (Shadowless)', 'SKY', 'Marry U' 등 세 명의 보컬 합이 돋보이는 유닛 곡 무대는 물론, 멤버 별 개성이 담긴 솔로 무대까지 풍성한 셋 리스트가 준비돼 좋은 반응이 기대된다.

또한, 팬들은 한 화면에서 다양한 화면을 볼 수 있는 '멀티 뷰 (Multi View)' 기능과 원하는 화면을 직접 선택할 수 있는 멀티 캠 (Multi Cam)' 기능으로 슈퍼주니어-K.R.Y.의 콘서트를 한층 가깝게 즐길 수 있다. 이외에도 최첨단 AR 기술을 활용한 무대 연출, '안방 1열' 관객들과의 실시간 인터랙티브 소통 등 다양한 콘텐츠로 온라인 공연만의 매력을 만끽할 수 있다.

'Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 (The moment with us)' (비욘드 라이브 - 슈퍼주니어-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 더 모먼트 위드 어스) 관람권은 현재 네이버 V LIVE에서 구매 가능하다.

