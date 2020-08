'24일 컴백' 크래비티, 매혹적인 카리스마..신보 '플레임' 마지막 단체 콘셉트 화보 공개[공식]

[OSEN=김은애 기자] 그룹 '크래비티'(CRAVITY)가 새 미니앨범 '더 뉴 데이 위 스텝 인투'의 콘셉트 포토를 공개했다.

크래비티는 최근 공식 SNS 채널을 통해 '크래비티 시즌2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'의 개인단체유닛 콘셉트 포토를 순차적으로 게시하며 신보에 대한 기대를 더욱 높였다.

공개된 이미지 속 크래비티 멤버들은 화려하게 만개한 꽃 속에서 각자의개성과 매력을 뽐내는 댄디룩을 완벽하게 소화 해냈으며, 단체 이미지에서는 따뜻한 햇살이 비추는 숲속에 모여 앉아 몽환적이면서도 그들만의 아우라를 발산해 시선을 사로잡았다.

새 앨범의 타이틀 'Flame(플레임)'에서 자신들의 한계마저 깨뜨릴 성장을 보여줄 크래비티는 이처럼 한층 성숙한 비주얼을 선보이며 신보에 대한 호기심을 더욱 끌어올렸다. 이들은 오는 24일 컴백까지 네이버 V 라이브, 뮤직비디오 티저, 프리뷰 등 다채로운 콘텐츠를 공개하며 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

한편 크래비티 (세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'를 발표하고, 타이틀 ‘Flame(플레임)’으로 대세 행보를 이어간다.

/misskim321@osen.co.kr

[사진] 스타쉽엔터테인먼트