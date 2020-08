원어스, 오늘(20일) '엠카운트다운' 출격..'투비 오어 낫투비' 첫 컴백 무대 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'로 음악방송에 첫 출격한다.

원어스는 오늘(20일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 새 미니앨범 '라이브드(LIVED)'의 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)' 무대를 최초 공개한다.

이날 원어스는 한층 풍부해진 보컬에 화려한 퍼포먼스를 겸비한 무대를 선보일 계획이다. 원어스는 선택에 대한 고뇌와 갈등을 거침없고 저돌적인 매력으로 풀어낸다고 해 기대를 모은다. 특히, 원어스는 노랫말에 어울리는 비극적인 운명 속 위태로움을 섬세하게 표현해 '무대천재'의 매력을 폭발시킬 예정이다.

신곡 'TO BE OR NOT TO BE'는 삶과 죽음의 경계에 서서 갈등하고, 고뇌하는 원어스의 모습을 담은 노래. 삶을 향한 원어스의 뜨거운 생명력과 불꽃 같은 의지를 보여주는 곡으로, 주어진 운명에 순응하기보다는 스스로 운명을 선택해 나가는 주체적인 모습으로 호평 받고 있다.

더욱이 원어스는 전작 '컴백홈(COME BACK HOME)'을 잇는 저주받은 여섯 군주 스토리를 바탕으로 방대한 세계관을 확립, 그룹의 아이덴티티를 더욱 확고히 하며 독보적 행보를 이어간다.

이처럼 원어스는 신곡 'TO BE OR NOT TO BE'로 섬세해진 보컬과 래핑은 물론 탄탄한 서사와 어우러진 파워업 퍼포먼스로 한층 진화한 '무대천재'의 출격을 알린다.

한편, 원어스는 오늘(20일) Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 신곡 'TO BE OR NOT TO BE' 활동에 돌입한다. /notglasses@osen.co.kr

