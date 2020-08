첼시, PSG 센터백 티아고 실바에 영입 제의

티아고 실바.AP연합뉴스

[스포츠조선 류동혁 기자] 유럽 챔피언스리그 결승전에 오른 PSG. 최고의 공격 듀오 네이마르와 킬리안 음바페가 있지만, 튼튼한 수비진도 대단하다.

그 핵심 중 하나가 센터백 티아고 실바(브라질). 그는 PSG에서 이번 여름 계약이 끝난다. 그의 행선진를 두고 경쟁이 치열했다.

더 텔레그래프지는 20일(한국시각) '파리 생제르망 브라질 센터백 티아고 실바가 첼시에게 오퍼를 받았다(Paris St-Germain and Brazil centre-back Thiago Silva, 35, who is leaving the French club after the Champions League final, has been offered to Chelsea)'고 했다.

물론 이적 협상은 챔피언스리그 결승전 뒤에 한다.

이미 많은 프리미어리그 팀들이 협상을 벌였다. 아스널, 에버튼, 울버햄튼 등이 있었다. 하지만 가장 적극적 행보는 첼시가 보이고 있다. 프랭크 램파드 감독은 중앙 수비 보강을 위해 많은 경험과 여전한 기량을 지닌 티아고 실바를 원하고 있다.

2008년 AC 밀란을 거쳐 2012년 PSG에서 뛰고 있는 실바는 유럽 최정상급 수비수 중 하나다. 실바는 이미 '2년 정도 더 최정상급 팀에서 뛰고 싶다'고 말한 바 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com