원호, ‘Losing You’ MV 리액션 비디오 화제..뜨거운 해외 반응

[OSEN=지민경 기자] 원호의 선공개 곡 ‘Losing You’ 뮤직비디오가 전 세계 팬들을 사로잡았다.

원호의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’ 선공개 곡 ‘Losing You(루징유)’ 뮤직비디오가 지난 14일 공개된 가운데, 전 세계 유튜브 크리에이터를 통해 뜨거운 관심을 받고 있다.

공개된 여러 유튜브 영상 속에는 원호의 선공개 곡 ‘Losing You’ 뮤직비디오를 본 해외 팬들의 다양한 리액션이 시선을 사로잡는다. 이들은 “원호도 우리가 필요했고, 우리도 원호가 필요했다.”라며 그의 복귀를 환영했고, 대다수 팬들은 영상이 시작되자마자 눈물을 흘렸다.

글로벌 버전으로 준비한 원호의 섬세한 배려에 팬들은 “팬들을 향한 원호의 진심을 느낄 수 있다.”, “원호를 다시 만날 수 있어서 행복하다. 노래가 너무 자랑스럽다.”라고 말하며 감동을 표했다.

원호는 지난 14일 선공개 곡 ‘Losing You’를 발매, 이후 해외 16개 지역 아이튠즈 K팝 차트 1위를 차지하며 글로벌한 인기를 입증한 바. 이번 뮤직비디오 리액션 영상을 통해 &ls quo;글로벌 대세’로서 또 한 번 입지를 다지며 전 세계 팬들에게 주목을 받고 있다.

한편, 원호는 9월 4일, 정식 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 유튜브 캡처