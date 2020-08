[윤희영의 News English] 마스크, 코로나19 전염 방지에 효과 있나

코로나19 확진자가 급증하면서(increase drastically) 또다시 불안감을 일으키고 있다(kindle fear once again). 총리가 나서서 주의를 촉구하는(sound an alarm) 대국민 담화를 발표할(release a statement to the nation) 정도로 상황이 악화됐다(become worse).



이를 계기로 마스크 착용 유효성에 새삼 의구심을 제기하는(cast doubts on its effectiveness) 사람도 생겨나고 있다. 입·코 주위만 대충 가린다고 해서(cursorily cover up around the mouth and nose) 전염을 방지할 수 있겠느냐는(prevent the transmission) 것이다. 결론부터 말하자면, 필수적이다(be indispensable).





코로나19 전염의 매개체는 입·코에서 배출되는 비말(飛沫·droplets expelled by the mouth and nose)이다. 그런데 마스크 착용 여부에 따른 결과는 천양지차(be light and shade)로 조사됐다. 최소한 1만배 차이가 난다는 연구 결과가 나왔다.



영국 케임브리지대학 연구팀은 레이저 조명 장치와 자외선을 이용해(use laser illumination and ultraviolet light) 마스크를 쓴 사람과 쓰지 않은 사람이 말하거나 기침할 때 앞쪽 표면에 내려앉는(land on a surface in front of the person) 비말 숫자를 비교해봤다. 그 결과, 마스크를 쓰지 않고 기침한 사람에게서 2m 떨어져 있는 사람은 기본적인 한 겹짜리 마스크를 쓰고(wear a basic single layer mask) 50㎝ 앞에서 기침한 사람에게서보다 1만배 이상 많은 비말에 노출되는(be exposed to 10,000 times more droplets) 것으로 나타났다.



기침은 비말을 한 번에 평균(in one go on average) 3000개가량 내뿜었고, 재채기는 10만개에 이르는 작은 입자를 발산하는(give off up to 100,000 particles) 것으로 추산됐다.



그런데 수술용 마스크를 쓰고(wear a surgical mask) 있는 경우엔 기침을 하든 재채기를 하든(cough or sneeze) 앞쪽으로 튀어나가는 비말은 극소수로 조사됐다. 면으로 된 단순한 마스크일지라도 아예 쓰지 않은 경우와 비교해선 코로나19를 막는 데(protect against Covid-19) 엄청난 효과가 있는(be tremendously effective) 것으로 나타났다.



영국 에든버러대학 수석 연구원 이그나시오 비올라 박사는 "다양한 재질에 따라 미세한 방울을 걸러내는 효과는 어느 정도 차이가 있을 수 있다(be effective to a different extent in filtering small droplets)"면서 "그러나 코로나19를 전염시킬 만한 크기의 비말을 차단하는 데는 가장 간단하게 손으로 만든 한 겹짜 리 면 마스크(the simplest handmade single-layer cotton mask)도 충분한 효과가 있다"고 말한다.



"어떤 재료로 만들었든 일단 마스크를 쓰면 전염 예방에 확실히 차이가 있다(surely make a difference)"는 것이 실험에 참여한 과학자들의 이구동성 결론(conclusion with one accord)이다.