[인사] 통계청 외

입력 2020.08.20 03:00
▲통계청◇책임운영기관장▷동남지방통계청장 민경삼
▲국회입법조사처◇부이사관〈승진〉▷사회문화조사실 과학방송통신팀장 이순기〈전보〉▷경제산업조사실 재정경제팀장 장영환▷〃금융공정거래팀장 김경신▷사회문화조사실 환경노동팀장 이재윤◇입법조사연구관〈전보〉▷정치행정조사실 정치의회팀장 김선화◇서기관〈승진〉▷정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 고은미〈전보〉▷정치행정조사실 법제사법팀장 박준모▷〃행정안전팀 입법조사관 임형준▷경제산업조사실 금융공정거래팀 입법조사관 이구형
▲국회도서관◇부이사관〈승진〉▷법률정보실 국내법률정보과장 이흥용▷정보관리국 정보기술개발과장 서보동〈전보〉▷의회정보실 국외정보과장 이승훈▷국회도서관 마을순◇서기관〈승진〉▷의회정보실 경제사회정보과 송지향▷법률정보실 외국법률정보과 이영주▷정보관리국 전자정보정책과 신영순〈전보〉▷정보관리국 전자정보정책과장 김영주▷정보봉사국 열람봉사과장 장지은▷의회정보실 정치행정정보과 이유림▷법률정보실 법률정보총괄과 송선하
▲한국방송통신대▷교무부처장 손정애
▲KBS미디어▷감사 김민
▲국회입법조사처◇부이사관〈승진〉▷사회문화조사실 과학방송통신팀장 이순기〈전보〉▷경제산업조사실 재정경제팀장 장영환▷〃금융공정거래팀장 김경신▷사회문화조사실 환경노동팀장 이재윤◇입법조사연구관〈전보〉▷정치행정조사실 정치의회팀장 김선화◇서기관〈승진〉▷정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 고은미〈전보〉▷정치행정조사실 법제사법팀장 박준모▷〃행정안전팀 입법조사관 임형준▷경제산업조사실 금융공정거래팀 입법조사관 이구형
▲국회도서관◇부이사관〈승진〉▷법률정보실 국내법률정보과장 이흥용▷정보관리국 정보기술개발과장 서보동〈전보〉▷의회정보실 국외정보과장 이승훈▷국회도서관 마을순◇서기관〈승진〉▷의회정보실 경제사회정보과 송지향▷법률정보실 외국법률정보과 이영주▷정보관리국 전자정보정책과 신영순〈전보〉▷정보관리국 전자정보정책과장 김영주▷정보봉사국 열람봉사과장 장지은▷의회정보실 정치행정정보과 이유림▷법률정보실 법률정보총괄과 송선하
▲한국방송통신대▷교무부처장 손정애
▲KBS미디어▷감사 김민