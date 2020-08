원어스 "5개월 만에 컴백, 떨리고 기대..'로드 투 킹덤'으로 많이 배웠다" [일문일답]

[OSEN=지민경 기자] 보이그룹 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범 '라이브드(LIVED)'에 대한 소개를 전했다.

원어스는 오늘(19일) 오후 6시 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'를 포함한 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'를 발표하고 컴백한다.

지난 3월 싱글 앨범 '인 이츠 타임(IN ITS TIME)'을 발표하고 5개월 만의 컴백인 동시에 '로드 투 킹덤' 이후 첫 활동인 만큼 많은 관심을 받고 있다.

새 미니앨범 'LIVED'는 전작 '컴백홈(COME BACK HOME)'의 연장선으로, 주어진 운명에 순응하지 않고 스스로 운명을 선택해 나가는 원어스의 모습을 담았다.

탄탄한 서사와 함께 물오른 비주얼과 한층 업그레이드된 '무대천재'의 면모를 보여줄 예정인 만큼 새 미니앨범 'LIVED'로 원어스가 보여줄 새로운 매력에 귀추가 주목된다.

다음은 새 미니앨범 'LIVED'로 컴백하는 원어스의 일문일답이다.

Q. 첫 싱글 'IN ITS TIME' 이후 5개월 만의 컴백이자 '로드 투 킹덤' 이후 첫 활동이다. 컴백 소감은?

A. 떨리고 기대가 됩니다! 5개월 동안 성장한 원어스의 모습을 얼른 보여드리고 싶습니다!

Q. 새 미니앨범 'LIVED'와 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE'에 대한 소개와 감상 포인트를 꼽아본다면?

A. 이번 앨범은 앨범 이름인 'LIVED'를 보시면 알 수 있듯이 '죽느냐 사느냐' 같은 극적인 선택의 순간을 원어스만의 색과 해석으로 풀어낸 앨범입니다! 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE'는 그런 순간의 위태로움과 고뇌하는 모습을 노래한 곡입니다!

이번에 앨범 구성, 사진, 뮤직비디오부터 멤버들의 보컬 표현과 퍼포먼스, 표정 연기, 스토리 표현까지 놓칠 부분이 하나도 없으니 많은 기대부탁드립니다!!

Q. 데뷔 이후, 탄탄한 보컬과 파워풀한 퍼포먼스로 '무대천재'라는 수식어를 꿰찼다. 이번 신곡 ‘TO BE OR NOT TO BE' 무대 감상 포인트는?

A. 노래와 스토리가 함께 어우러지는 퍼포먼스라고 생각합니다! 가사처럼 섬세하면서도 갈수록 휘몰아치면서 무대에 긴장도를 높이는 흡입력 있는 무대를 보여드리도록 하겠습니다!

Q. 새 미니앨범 ‘LIVED'에 멤버들의 자작곡을 비롯해 참여도가 높다. 곡 작업은 어떤 방식으로 하는지 궁금하다.

A. RAVN(레이븐) / 재밌는 아이디어나 콘셉트 또는 단어나 문장이 떠오르면 그걸 타이틀로 잡고 첫 소절부터 그 주제에 맞게 흥얼거리면서 가사들을 입히고 지우고 고쳐쓰기를 반복하며 형태를 잡아가고 디자인하는 스타일입니다. 그리고 요즘엔 한 가지 틀에 갇히지 않게 정말 다양하고 새로운 방식으로도 메이킹을 해보려고 많은 시도를 하고 있습니다. :)

서호 / 멜로디라든지 가사라든지 좋은 게 떠오르면 바로 불러서 녹음해놓거나 적어 놓은 후에 그걸로 큰 틀을 잡고 만들어나가고 있습니다!

이도 / 저는 현실적인 것들을 주로 곡 작업할 때 활용하는 편입니다. 곡을 만들 때도 실제로 일어날 수 있는 일이나, 내가 겪었던 일들을 주로 만들고 가사를 쓸 때도 제가 자주 사용하는 말이나 상대방도 공감할 수 있을 만한 가사를 위주로 많이 쓰고 있습니다.

Q. '로드 투 킹덤'의 경연곡 'COME BACK HOME'의 스토리를 바탕으로 원어스의 세계관이 이제부터 본격적으로 전개된다. 세계관을 통해 보여주고 싶은 모습은?

A. 세계관은 저희 음악을 듣고 무대를 보실 때, 재미를 극대화할 수 있도록 숨겨놓는 장치로서 활용될 것 같습니다. ‘이런 포인트가 있었어?’ 하면서 한 번 더 무대를 찾아보게 될 수도 있고 또 숨겨진 의미를 찾아서 음악을 계속 반복해서 들으실 수도 있을 거라고 생각합니다. 이런 작은 재미가 앞으로도 많이 숨겨져 있을 테니 흥미롭게 바라봐 주셨으면 좋겠습니다!

Q. '로드 투 킹덤' 출연을 통해 얻은 점과 아쉬운 점이 있다면?

A. 굉장히 많은 것들을 배운 프로그램입니다. 무대에 저희가 담고 싶은 메시지를 전하기 위해 노력하고 준비하는 과정들이 너무 재미있었어요! 그리고 항상 매 무대마다 '여기서 어떻게 더 표현하지', '무슨 스토리를 담을까'라고 고민을 많이 했는데, 경연이 지날 때마다 원어스라는 팀으로 정말 앞으로도 많은 무대를 도전하고 그리고 그 도전을 보여드리고 싶다는 생각을 했습니다!

Q. 미국 빌보드 소셜50 차트에 2주 연속 진입했다. 국내외에서 많은 사랑을 받는 것을 실감하는지?

A. 아직은 실감하지 못하고 있습니다ㅎㅎ 하지만 팬분들이 저희를 응원해 주시는 마음은 많이 느껴서, 요즘 팬분들에게 행복을 드리려고 좋은 무대를 계속 준비 중입니다.

Q. 1thek와 함께 선보인 댄스 콘텐츠 'Stage Break'의 곡 선정은 누가 했나? 그리고 낮과 밤이 다른 퍼포먼스가 인상적이다. 어떻게 탄생하게 됐나?

A. 이번에 1thek와 함께 원어스만의 다양하고 강렬한 퍼포먼스를 ‘Stage Break’를 통해 보여드렸는데요. 우선 낮과 밤이 다른 것처럼 분위기가 확 반전되는 부드러우면서 강렬한 퍼포먼스를 보여드리고 싶어 멤버들과 그리고 RBW스태프분들 또 1thek와도 여러 가지 콘셉트와 많은 의견을 맞춰보았습니다. '토이 스토리' 영화를 레퍼런스로 살아 움직이는 장난감에 반전을 입혀 살짝 공포스러운 분위기를 내보면 어떨까하는 아이디어로 'Stage Break1'을 준비했습니다.

그리고 원어스의 퇴폐미, 섹시함을 보여드리기 위해 안대를 사용한 퍼포먼스와 섹시함을 더해줄 의상까지! 'BTS' 선배님과 'SEVENTEEN' 선배님의 섹시한 분위기의 곡들을 커버하며 더욱 강렬한 퍼포먼스를 준비했습니다. 앞으로 원어스가 보여드릴 다양한 퍼포먼스들도 기대 많이 해주세요!

Q. 이번 활동으로 이루고 싶은 목표와 앞으로의 계획은?

A. 저희의 가장 큰 목표는 많은 분들께 좋은 기억으로 남는, 좋은 에너지를 드릴 수 있는 아티스트가 되는 것입니다!

이번 활동에는 오랜 기간 만나지 못해 아쉬워하시는 팬분들께 안방 1열에서도 만족하실 만한 무대를 보여드리고 싶습니다! 최대한 저희의 에너지가 닿을 수 있도록, 정말 열심히 하겠습니다! 앞으로 원어스가 보여드릴 다양한 모습들 많이 기대해 주세요!!

Q. 팬들에게 전하고 싶은 말

A. RAVN(레이븐) / 우리 투무니들 못 만난 지가 정말 오래됐어요. 특히 지난 '로드 투 킹덤' 3차 콜라보 무대 중간에 팬분들의 환호성 소리와 예전 저희가 공연할 때에 팬분들과 소통하는 장면이 나오는데, 그 부분에서 정말 울컥했고 팬분들과 함께하는 무대가 너무도 그립다고 되새기던 기억이 나요. 얼른 상황이 나아져서 예전처럼 다시 무대에서 우리 투무니들과 팬분들과 소통하고 싶습니다! 사랑합니다! 우리 투문!

서호 / 투무니들!!! 이번 앨범 많이 멋있으니까 기대 이상의 원어스를 보여 드릴게요!!!!ㅎㅎ 이번에도 응원 많이 많이 해주세요!!! ㅅㄹㅎㅇ!!!

이도 / 투문 짧으면 짧고 길면 긴 시간들이지만 항상 저희 원어스 옆에서 응원해 주시고 사랑해 주셔서 너무 고마워요. 저희 원어스도 투문들한테 행복을 드릴 수 있게 더 열심히 노력할게요. 항상 고맙고 사랑해 투문♡

건희 / 항상 우리들의 이유가 되어주는 우리 달님들 오늘도 원어스를 응원해줘서 고마워요! 이 글을 보고 있는 달님들은 지금도 원어스에게 관심과 사랑을 주시고 계신다는 뜻이겠죠!? 앞으로 더 좋은 모습으로 보답할게요! 항상 고맙고 사랑해요

환웅 / 최근 좋은 기회들을 통해 여러 무대들을 보여드렸었는데요! 이번 컴백을 통해 한층 더 성숙해지고 깊어진 모습으로 달님들께 보답하도록 하겠습니다! 많이 기대해 주시고 사랑 또한 부탁드립니다

시온 / 달님들!! 막냉이에요! 원어스의 컴백이 돌아왔습니다!! 이번 앨범 정말 저에겐 의미가 큰 앨범인데요! 달님들께 저희가 이번 앨범에 담은 의미가 전해졌으면 좋겠어요. 항상 시온이 곁에서 든든하게 지켜줘서 고마워요! 저도 달님들에게 든든한 존재가 될게요. 진짜 너무 많이 사랑해 우리 달님들 /mk3244@osen.co.kr

[사진] RBW