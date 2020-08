[공식] 보아 'Milky Way' 21일 재탄생…웬디 포함 레드벨벳 완전체 참여

[스포츠조선 조윤선 기자] 레드벨벳이 보아 데뷔 20주년 기념 프로젝트 'Our Beloved BoA'(아워 비러브드 보아)의 네 번째 주인공으로 출격한다.

SM 'STATION'(스테이션)에서 발표하는 레드벨벳의 'Milky Way'(밀키 웨이)는 오는 8월 21일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이 등 각종 음악 사이트에서 공개된다.

'Milky Way'는 2003년 발매된 보아 정규 3집 수록곡으로, 보아의 에너제틱한 보컬과 시원한 밴드 사운드가 어우러진 '보아표' 서머송으로 큰 사랑을 받았으며, 원곡을 작업한 히트메이커 켄지(KENZIE)가 직접 편곡을 맡아, 싱그러운 분위기의 재즈 팝으로 재탄생시킨 만큼 더욱 기대감을 높인다.

더불어 부상으로 휴식기를 가진 멤버 웬디가 약 8개월 만에 활동에 참여, 레드벨벳 다섯 멤버의 조화로운 보컬이 돋보이는 화려한 아카펠라와 재즈 스캣이 어우러져 원곡에 풍성함을 더했으며, '서머퀸' 레드벨벳의 사랑스럽고 청량한 음악 감성을 만날 수 있어 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 기대된다.

한편, SM 'STATION'은 보아 데뷔 20주년 기념 프로젝트 'Our Beloved BoA'를 통해 엑소 백현 '공중정원 (Garden In The Air)', 볼빨간사춘기 '아틀란티스 소녀 (Atlantis Princess)', 갈란트 'Only One'(온리 원) 등, 보아의 히트곡들을 초특급 아티스트들과 새롭게 선보여 화제를 모으고 있다.

supremez@sportschosun.com