'스타로드' 원어스, 만화 찢고 나온 완벽외모 '6인6색'[Oh! 스케치]

[OSEN=김은애 기자] 원어스가 컴백을 맞아 '스타로드'를 찾았습니다!

원어스는 19일 오후 6시 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'를 발표하는데요. 이를 기념해 네이버 V라이브 OSEN 채널에서 공개되는 '스타로드' 촬영도 진행했습니다!

원어스는 지난 4월 '스타로드'를 통해 비글미를 마구 보여줬었는데요! 이번에도 더욱 빛나는 외모과 함께 톡톡한 활약을 펼치고 갔습니다!

타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'로 강렬한 매력을 예고한 원어스. '스타로드'에선 무대 위와 또다른 귀여움이 가득할 예정입니다. 그렇다면 OSEN이 포착한 원어스의 비주얼을 확인해보실까요?

#감탄을 부르는 비주얼-레이븐

#얼굴천재만재-시온

#눈웃음에 빠져들어-서호

'스타로드' 원어스 편은 9월 1일 첫방송될 계획입니다. '스타로드'도, 원어스의 컴백도 많은 관심 부탁드립니다. 원어스의 또다른 사진들은 OSEN V채널에서 확인할 수 있습니다./misskim321@osen.co.kr

[사진] 조은정 기자 cej@osen.co.kr 이대선 기자 sunday@osen.co.kr