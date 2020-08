DAY6 유닛 Even of Day, 영케이 개인 티저 공개 "새로운 도전 마음에 드셨으면"[공식]

[OSEN=이승훈 기자] DAY6(데이식스) 유닛 Even of Day(이븐 오브 데이) Young K(영케이)가 첫 유닛 앨범에 대한 설렘을 드러냈다.

Young K, 원필, 도운으로 구성된 유닛 DAY6 (Even of Day)는 오는 31일 오후 6시 새 음반 'The book of us : Gluon - Nothing can tear us apart'(더 북 오브 어스 : 글루온 - 낫띵 캔 테어 어스 어파트)를 발표한다.

DAY6 (Even of Day) Young K는 "DAY6 완전체가 아닌 유닛의 음악에 어떤 반응을 보이실지 궁금하다. 우리의 새로운 도전과 노래가 많은 분들의 마음에 들면 좋겠다"라며 발매를 앞둔 소감을 전했다.

그는 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등 DAY6의 대표곡을 작사하며 일찍이 독보적인 예술성을 인정받았다. 이외에도 정세운, 에릭남 등의 러브콜을 받아 이들의 앨범 작업에 참여하는 등 작사가로서 핫한 행보를 보이고 있다.

DAY6 (Even of Day) 신보에서도 타이틀곡 '파도가 끝나는 곳까지'를 비롯해 전곡의 작사를 담당하고, 작곡 크레디트에도 이름을 올리는 등 음악적 재능을 십분 발휘했다.

19일 0시에는 공식 SNS 채널에 DAY6 (Even of Day) Young K 개인 티저가 공개돼 유닛 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다. 이미지 속 DAY6 (Even of Day) Young K는 달을 배경으로 설레는 눈 맞춤을 선사, 로맨틱한 분위기를 자아냈다. 또 물에 흠뻑 젖은 사진에서는 신비로운 몽환미를 뿜어내며 시선을 훔쳤다.

한편, DAY6 (Even of Day) 신곡 '파도가 끝나는 곳까지'는 인생이라는 바다 위 거친 풍파도 함께 견뎌내자는 간절한 바람을 담은 노래다. R&B 리듬과 감성적인 멜로디를 트렌디한 신스팝 밴드 사운드로 풀어냈다. DAY6 (Even of Day) 멤버들은 탄탄한 연주 실력과 잔잔한 목소리로 듣는 이들의 감성을 자극할 예정이다.

한편, DAY6 (Even of Day)는 발매 당일(31일) 오후 5시 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 카운트다운 라이브를 진행한다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] JYP엔터테인먼트