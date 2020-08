"트럼프는 폭군 네로" 민주당, 4년 전보다 독해졌다

美 민주당 전당대회 첫날





올해 미국 대선에 나설 민주당 후보를 공식 확정하는 전당대회 첫날인 17일(현지 시각), 마지막 찬조 연설자로 버락 오바마 전 대통령의 부인 미셸 여사가 등장했다. 그는 '투-표-하-라(V-O-T-E)'고 적힌 은색 펜던트를 목에 걸었다. 온라인으로 중계된 18분 연설 막바지에 미셸은 "(민주당 대선 후보인) 내 친구 조 바이든을 차기 대통령으로 선출하기 위해 우리가 할 수 있는 모든 일을 해야 한다"고 했다.





미셸 오바마 'VOTE 목걸이'로 투표 독려 - 버락 오바마 전 대통령의 부인 미셸이 민주당 전당대회 첫날인 17일(현지 시각) 마지막 찬조 연설자로 나와 온라인 연설을 하고 있다. /AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 현 대통령을 상대로 쉬운 승리를 예상했던 4년 전 대선 때 미셸은 공화당 후보였던 트럼프 이름을 직접 거론하지 않았다. 그땐 "그들이 저급하게 굴 때, 우리는 품위를 지키자(When they go low, we go high)"라고 했다.



하지만 이날 미셸은 "트럼프는 잘못된 대통령"이라고 직격했다. 그는 트럼프가 미국 내 코로나 사망자 숫자가 거론될 때마다 입버릇처럼 하는 "뭐 어쩔 수 없다(It is what it is)"는 말도 공격 포인트로 활용했다. "그는 우리가 필요로 하는 대통령이 될 수 없습니다. 뭐 어쩔 수 없는 일이지요." 미셸은 "4년 전 너무 많은 사람이 자신의 한 표가 중요하지 않다고 믿었다"며 "이번에는 투표하자"고 했다. 4년 전 패배를 되풀이하지 않기 위해 말과 어투를 공격적으로 바꾼 것이다.



미셸 바로 앞에 등장한 버니 샌더스 상원의원은 "이 (트럼프) 대통령은 우리 민주주의에 위협이 될뿐더러 과학을 거부함으로써 우리 생명과 건강을 위기로 몰아넣었다"며 코로나 대응 실패를 비판하고, "우리나라의 영혼을 치유하기 위해, 조 바이든은 트럼프가 만들어 낸 증오와 분열을 끝낼 것"이라고 했다.



그는 트럼프의 코로나 대응 실패를 거론하면서 "네로는 로마가 불타는데도 하프를 뜯었다. 트럼프는 골프를 친다"며 트럼프를 로마의 '폭군' 네로에 비유했다. 샌더스는 또 "(트럼프가) 이민자를 악마화하고, 백인 민족주의자들을 애지중지하며, 인종차별을 부추기고, 여성을 추잡하게 공격하는 일들을 그(바이든)가 멈출 것"이라고 했다.



4년 전 힐러리 클린턴 당시 민주당 후보를 적극적으로 지지하지 않았던 샌더스는 이번엔 보수 유권자들에게까지 한 표를 호소했다. 그는 "(민주당) 경선에서 다른 후보를 지지했던 여러분 그리고 지난 대선 때 도널드 트럼프에게 투표했을지도 모를 친구 여러분에게 말한다"며 "트럼프를 패배시키고 조 바이든과 카멀라 해리스를 차기 대통령과 부통령으로 뽑기 위해 단합해야 한다"고 했다.



사회주의자를 표방하는 샌더스가 보수 유권자들에게까지 표를 호소할 정도로 이날 전당대회에선 강한 정권 교체 의지가 드러났다. 당내 진보·중도 성향 인사들이 총출동해 바이든 지지를 위해 뭉쳤을 뿐 아니라 공화당 인사까지 끌어들인 것에서도 이런 분위기를 읽을 수 있다. 이날 전대에는 존 케이식 전 오하이오 주지사 등 여러 공화당 소속 인사가 등장해 바이든 지지 의사를 밝혔다.



하지만 코로나 여파로 '화상 전당대회'로 진행된 이번 전대가 어느 정도 정치적 효과를 낳을지는 미지수다. 과거 전당대회에서는 연설자의 웅변에 수만 군중이 우레와 같은 환호와 박수로 화답하며 사기를 올렸지만, 이날 찬조 연설들은 관중 없이 사전 녹화된 영상을 트는 것으로 대체됐다. 뉴욕타임스는 "열정적으로 소리치는 군중 앞에서 생중계되는 연설을 통해 생겨났던 전통적 전당대회의 정치적 에너지가 이번에도 가능할지는 불분명하다"고 평가했다.