류현진, 여유 속 만점投… 김광현은 긴장 속 합격投

코리안 빅리거 13년만의 동시 출격





한국프로야구에서 276차례 선발 포함 298경기에 출전해 136승(77패)을 거둔 베테랑 투수는 신입사원 같았다. 지난달 25일 마무리 투수로 미 프로야구 메이저리그(MLB) 마운드를 한 번 밟았는데도, '꿈의 무대' MLB 첫 선발 등판은 그의 말대로 "조금 긴장"하게 만들었다. 경기 초반 훈련용 모자를 쓰고 나왔다가 정규 시즌 모자를 바꿔 쓴 일로 두 모자를 쓴 그의 얼굴이 중계 화면을 가득히 채우는 일이 벌어졌다. 1회 1사 만루 위기를 무실점으로 막고선 로진백을 들고 오지 않아 다시 마운드로 발걸음을 돌리기도 했다.





이미지 크게보기 코리안 메이저리거들이 나란히 선발 출격했다. 세인트루이스 카디널스의 김광현(오른쪽)이 18일 시카고 컵스와의 더블헤더 1차전 원정에 선발 등판해 1회 역투하고 있다. 약 2시간 후, 토론토 블루제이스 류현진(왼쪽)이 볼티모어 오리올스와의 원정에서 투구하는 모습. 류현진은 시즌 2승을 올린 후 인터뷰에서 "같이 던질 수 있어 기분이 좋았다"고 말했다. /USA 투데이·AP 연합뉴스

같은 시각, 7년 전 미국 땅을 밟은 KBO리그 1년 선배는 2시간 후 선발 등판할 야구장 클럽하우스에서 후배 경기를 보면서 응원했다. 경기 내내 여유 있는 에이스의 위용을 뽐내며 시즌 2승째를 챙긴 그는 경기 후 "같이 던질 수 있어 기분이 좋았다"고 했다. 18일 MLB 무대에서 나란히 선발 등판한 김광현(32·세인트루이스 카디널스)과 류현진(33·토론토 블루제이스)의 얘기다.



◇류현진 '만점', 김광현 '합격'



류현진은 올 시즌 MLB 팀 타율 전체 3위(0.265)인 볼티모어 오리올스와의 원정 경기에서 6이닝 4피안타 1실점(3탈삼진)으로 호투하며 팀의 7대2 승리를 이끌었다. 평균자책점도 4.05에서 3.46으로 낮췄다. 류현진은 이날 전까지 올 시즌 9이닝당 볼넷이 4.05개로 작년(1.18개)보다 크게 늘었는데, 이날은 볼넷이 하나도 없었다. 류현진은 "시즌 초반 제구가 흔들려 볼넷이 많았다. 볼넷을 가장 싫어해 의식하고 던졌다"며 "제구가 잘됐고 몸 상태도 올라오고 있다"고 말했다.





김광현은 이날 7이닝으로 진행된 시카고 컵스와의 더블헤더 1차전에서 3과 3분의 2이닝을 홈런 1개 포함해 3피안타 1실점(1탈삼진)으로 막았다. 1―1 동점 상황에서 마운드에서 내려와 승리 투수가 되진 못했지만 팀의 3대1 승리의 주춧돌 역할을 했다. 최고 시속 147.4㎞ 패스트볼을 스트라이크 존 구석구석에 넣으며, 최대 6㎞까지 차이 나는 130㎞대 슬라이더를 고루 섞어 컵스 타자를 요리했다. 김광현은 "다음 경기가 더 기대된다"고 했다.



◇13년 만의 한국 투수 동반 선발



한국인 투수가 MLB 무대에서 같은 날 선발 등판한 것은 2007년 4월 16일 서재응(43·탬파베이 데블레이스)과 김병현(41·콜로라도 로키스) 이후 13년 만이다. 당시 두 선수는 성적이 좋지 않았다.



하지만 18일 류현진과 김광현은 실망보다는 기대감을 높였다. MLB닷컴은 팀의 2연패를 끊은 류현진에 대해 "에이스는 팀을 소용돌이에서 구해야 하는데 류현진이 그걸 보여줬다"고 했다. 블루제이스는 이날 구단 트위터에 "류현진은 8월 들어 17이닝 18탈삼진 평균자책점 1.06"이라며 "이런 모습에 익숙해졌다(Get Ryused to this)"는 글을 올렸다. 원래 'get used to'인데 류현진의 'Ryu'를 합성한 것이다.



김광현은 팀 내 코로나 확진자 증가로 경기가 계속 연기되는 과정에서도 숙소에서 수건을 들고 피칭 훈련을 하며 선발 등판을 준비했고, 24일 만의 등판에도 안정적인 모습이었다. 미 CBS스포츠는 "아직 김광현의 위치가 확실하진 않지만 앞으로 선발 자원이 될 것"이라고 전했다. 코로나로 카디널스의 일정이 빡빡해 당분간 선발 등판 가능성이 크다.