[인사] 과학기술정보통신부 외

입력 2020.08.19 03:00
▲과학기술정보통신부▷국가과학기술자문회의 지원단장 오태석▷거대공공연구정책과장 신재식
▲농림축산식품부◇과장급〈지원근무〉▷식사문화개선TF 하경희〈전보〉▷한국농수산대 기획조정과장 최정미
▲고용노동부◇국장급 전보▷중앙노동위원회 조정심판국장 하형소▷최저임금위원회 상임위원 최현석◇과장급 전보▷개발협력지원팀장 조우균▷노동시장조사과장 정향숙▷서울지노위 사무국장 양승준▷과장급 파견▷경제사회노동위원회 김순재
▲공정거래위원회▷할부거래과장 이승혜▷협력심판담당관 오동욱▷소비자안전정보과장 이태휘▷약관심사과장 황윤환▷대통령비서실 파견 이선미
▲건국대◇교무위원▷교학부총장 원종필▷대외부총장 정일민▷교무처장 겸 대학교육혁신원장 박수형▷학생복지처장 오제중▷취창업전략처장 겸 대학일자리사업단장 김형석▷국제처장 이동혁▷정보통신처장 하영국▷대외협력처장 서건호
▲조선영상비전◇발령▷멀티미디어영상부장 조인원
▲농림축산식품부◇과장급〈지원근무〉▷식사문화개선TF 하경희〈전보〉▷한국농수산대 기획조정과장 최정미
▲고용노동부◇국장급 전보▷중앙노동위원회 조정심판국장 하형소▷최저임금위원회 상임위원 최현석◇과장급 전보▷개발협력지원팀장 조우균▷노동시장조사과장 정향숙▷서울지노위 사무국장 양승준▷과장급 파견▷경제사회노동위원회 김순재
▲공정거래위원회▷할부거래과장 이승혜▷협력심판담당관 오동욱▷소비자안전정보과장 이태휘▷약관심사과장 황윤환▷대통령비서실 파견 이선미
▲건국대◇교무위원▷교학부총장 원종필▷대외부총장 정일민▷교무처장 겸 대학교육혁신원장 박수형▷학생복지처장 오제중▷취창업전략처장 겸 대학일자리사업단장 김형석▷국제처장 이동혁▷정보통신처장 하영국▷대외협력처장 서건호
▲조선영상비전◇발령▷멀티미디어영상부장 조인원