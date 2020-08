우원재, 데뷔 3년만에 오늘(18일) 첫 정규앨범 'BLACK OUT' 발매 [공식]

[OSEN=이승훈 기자] 우원재가 18일 오후 6시 첫 정규앨범 'BLACK OUT(블랙 아웃)'을 발매한다.

18일 0시 AOMG 공식 SNS 채널에서는 우원재의 'BLACK OUT' 앨범 트레일러 영상이 공개되었다.

공개된 영상에는 18일 오후 6시 우원재의 정규 앨범 'BLACK OUT'이 발매된다는 내용이 있어 우원재의 정규 앨범을 기다리던 많은 팬들을 깜짝 놀라게 했다.

우원재의 정규 앨범 'BLACK OUT'은 싱글 ‘시차 (We Are) (Feat. 로꼬 & GRAY)’를 비롯해, 싱글 '불안', EP 'af', 싱글 ‘호불호 (Feat. 기리보이) (Prod. By GRAY)’, 싱글 ‘SS (Feat. 사이먼 도미닉 & 후디)’ 등을 발매하며 꾸준한 사랑을 받아온 우원재가 데뷔 3년 만에 발표하는 첫 번째 정규 앨범이다.

또한 지난 12일에 기습 발매되며 음악적인 완성도 뿐만 아니라 코드 쿤스트(CODE KUNST), sogumm(소금)을 비롯한 여러 카메오들의 우정 출연과 참신한 연출이 돋보이는 뮤직비디오로 많은 이들에게 호평을 받은 싱글 ‘USED TO (Feat. CI FIKA)’ 이후 공개되는 앨범이라는 점에서 이번 우원재의 정규 앨범 'BLACK OUT'에 많은 이들의 기대와 관심이 증폭되고 있다.

한편, 우원재의 정규 앨범 'BLACK OUT'은 오늘(18일) 오후 6시 국내외 모든 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.

