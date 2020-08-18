[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷고용식품의약정책관 이상복
▲과학기술정보통신부◇임용▷국가과학기술자문회의 지원단장 오태석
▲행정안전부◇과장급 전보▷기획재정담당관 배일권▷혁신기획과장 김준희▷재정정책과장 김한수▷주UN대한민국 대표부 참사관(전출) 이방무〈국립과학수사연구원〉▷행정지원과장 정훈도▷법의학부 검시과장 최병하▷서울과학수사연구소 법의학과장 하홍일
▲중소벤처기업부◇과장급 전보▷창업촉진과장 박승록
▲식품의약품안전처▷경인지방식품의약품안전청장 오정완
▲원자력안전위원회▷기획조정관 조낙현
▲경찰청◇총경 승진·전보〈경남지방경찰청〉▷홍보담당관 심태환▷청문감사담당관 정창영▷정보과장 김영호▷보안과장 김상구▷생활안전과장 공용기▷수사과장 오동욱▷형사과장 김정완▷과학수사과장 김오녕▷창원서부서장 이태규▷마산동부서장 유병조▷진주서장 서성목▷진해서장 김병수▷사천서장 박창지▷합천서장 변석우▷창녕서장 손창권▷고성서장 박용문▷남해서장 남기병〈제주지방경찰청〉▷홍보담당관 황세영▷청문감사담당관 정근호▷경무과장 박기남▷정보화장비담당관 서상태▷생활안전과장 조은순▷여성청소년과장 박정덕▷수사과장 이동훈▷형사과장 장원석▷경비교통과장 이정열▷정보과장 오인구▷보안과장 진희섭▷해안경비단장 김영옥▷동부서장 오충익▷서부서장 문영근〈대기〉▷중앙 운영지원과 박동수▷서울 경무과 진종근▷부산 경무과 이흥우▷대구 경무과 박권욱 양원근▷인천 경무과 서연식▷경기남부 경무과 박형준 최정현▷경기북부 경무과 이성재▷강원 경무과 신현규▷충북 경무과 권수각▷충남 경무과 이안복 장동찬▷전북 경무과 안상엽 신일섭▷전남 경무과 박상우 정경채 김근 김현식▷경북 경무과 김환권 이정동▷제주 경무과 김진우〈치안지도관〉▷경찰대 운영지원과 최영우▷서울 경무과 최인규 장정진 강일구 김동욱 김형률 윤규근 오익현▷울산 경무과 박성호▷경기남부 경무과 김종식 장영철▷경기북부 경무과 강성모▷강원 경무과 김동혁▷충남 경무과 김창영▷전북 경무과 김원식▷경남 경무과 목현태
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷고용식품의약정책관 이상복