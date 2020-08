[윤희영의 News English] 美 필라델피아 '한국식당' 앞에서 벌어진 시위

미국 펜실베이니아주(州) 필라델피아. 독립전쟁 발상지(cradle of the War of Independence)인 이곳에서 난데없이(out of the blue) '한국식당' 정체성이 논란거리가 됐다(become controversial).



지난 5일 'Char Kol'이라는 간판을 내건(hang out its shingle) '한국식당'이 문을 열면서 불거졌다(come to the fore). 숯을 뜻하는 'charcoal'과 비슷한 발음을 상호로 정하고, 식당 테마를 '한국식 숯불구이'로 표방했다. 그런데 막상 들어가 보면 내부는 종이등(燈·paper-lantern), 삿포로 맥주 상표 우산, 'gyoza'로 표기한 튀김 만두(fried dumpling) 등 일본식 장식과 메뉴 투성이였다.





아니나 다를까(sure enough), 주인은 한국인이 아니다. 기업형 레스토랑 경영자(enterprising restaurateur) 마이클 슐슨의 체인점이다. 코로나19 탓에 사업이 쇠락하자 내부 회의 끝에 한국 요리를 내세운 것이다.



현지 일간지 필라델피아인콰이어러에 따르면, 회사의 수석 요리사가 한국인 요리사와 일할 때 맛 들였던 숯불구이를 제안했고, 갖가지 '반찬'과 함께 나오는(be accompanied by all sorts of 'banchan') 숯불 위 석쇠구이 고기(grilled meats over charcoal)에 모두 매료됐다.



그런데 일본풍으로 꾸미게 된 것은 슐슨 개인의 경험 탓이었다. 요리사 출신인 그는 한동안 도쿄에서 근무한 뒤 2008년 애틀랜틱시티에 이자카야를 개업했다(open for business). 이후 일식당 체인점 Double Knot 등 프랜차이즈 기업 10여 곳을 운영, 큰돈을 벌었다(rake in the money).



한국식당 같지 않은 '한국식당'에 처음 문제를 제기한(bring up a subject) 사람은 헤미 박이라는 동포 여성이다. 식당 앞에서 '한국 문화는 당신의 액세서리가 아니다'라는 팻말을 들고 시위를 벌였다(stage a protest). 일본식 장식과 메뉴판에 모멸감을 느꼈다며(feel mortified) 관련 사진을 인스타그램에 올려 도화선에 불을 붙였다(light the fuse).



한국인 입양인 출신 요리사 맷 델라투어(28)씨는 "알고보니(as it turned out) 개인 이익을 위해 문화를 이용해먹으며(take advantage of the culture for personal gain) 한국 요리에 무례를 범한 것"이라며 "영락없는 문화적 도용(盜用·cultural appropriation to a tee)"이라고 지적했다. 그는 일제 통치로부터 한반도가 해방됐음을 기념하는(celebrate the peninsula's emancipation from Japanese rule) 광복절인 15일 식당 앞에서 집회를 열자며(hold a rally) 시위를 주도하기도 했다(lead a demonstration).



슐슨 회장은 "모독하려는(intend to insult) 뜻은 전혀 없었다"며 "도용하려 한 것도 아니다"라고 즉각 사과했다. 일본식으로 꾸며놓고 한국 요리 덕을 보려 했다는(attempt to profit from Korean cuisine) 비난에 대해선 "종이등·우산을 비롯한 일본식 장식을 모두 제거했다"고 양해를 구했다. 식당 앞 광복절 시위 직후 'gyoza'도 메뉴판에서 빠진(be taken off the menu) 것으로 전해졌다.