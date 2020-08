이승훈, 위너 데뷔 6주년 기념 사진 대방출.."고맙습니다" [★SHOT!]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 위너의 이승훈이 위너 6주년을 자축했다.

이승훈은 17일 자신의 인스타그램에 "위너 6주년 고맙습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 위너 멤버들의 지난 6년 간의 추억이 담겨 있다. 네 멤버들의 유쾌한 모습과 끈끈한 우정이 담긴 사진들은 훈훈함을 더한다.













한편 위너는 지난 2013년 서바이벌 프로그램 ‘WIN: Who Is Next’에서 최종 우승 후 데뷔했으며, 데뷔 앨범 ‘2014 S/S’는 공개와 동시에 각종 음원사이트 줄세우기를 기록하며 뜨거운 인기를 예고했다.

이후 위너는 '공허해', '센치해', 'LOVE ME LOVE ME', 'REALLY REALLY', 'EVERYDAY' 'MILLIONS' 'AH YEAH' 'SOSO' 'Remember' 등 각종 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 이승훈 인스타그램