"어차피 넌 내꺼" ITZY의 거침없는 사랑 표현은 'Not Shy'..엔딩은 상관없어 [퇴근길 신곡]

[OSEN=이승훈 기자] ITZY(예지, 리아, 류진, 채령, 유나)가 데뷔 후 처음으로 사랑을 노래한 가운데, 글로벌 팬들의 설렘 지수를 높일 것을 예고했다.

ITZY는 오늘(17일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'Not Shy'를 발매했다. 지난 3월 'WANNABE'로 활동했던 'IT'z ME' 이후 약 5개월 만이다.

데뷔곡 '달라달라'부터 'ICY', 'WANNABE' 등 활동곡을 모두 히트시키며 '4세대 대표 걸그룹'으로 자리매김한 ITZY의 새 앨범 'Not Shy(낫 샤이)'는 JYP엔터테인먼트 수장이자 히트곡 메이커 박진영과 Z세대의 감성을 저격하는 코비(Kobee), 이어어택(earattack) 등 환상의 작가진이 뭉쳐 완성도를 높인 신보다. 박진영은 'Not Shy'가 갖고 있는 느낌과 퍼포먼스가 ITZY와 잘 어울린다며 안무가 처음 나왔을 때부터 최강의 만족도를 표했다고.

ITZY 멤버들도 "전작인 'WANNABE'보다 더 강해졌다고 할 수 있다. 그때도 센 느낌이 있었는데, 이번에도 임팩트가 있다. 나중에는 티타늄급으로 세질 것 같다"라며 신곡 'Not Shy'에 강한 자신감을 드러냈다는 후문.

또한 ITZY는 소속사를 통해 "퍼포먼스라고 생각한다. 훨씬 더 업그레이드됐다. 벅차고 고조되는 감정이 잘 전달되는 부분도 있다. 다 같이 무대 한쪽에서 다른 한쪽으로 이동하는 부분이 재밌다"며 'Not Shy'의 킬링 포인트도 소개했다.

새 앨범과 동명의 타이틀곡 'Not Shy'는 ITZY가 데뷔 이래 처음으로 선보이는 사랑을 주제로 한 신곡이다. ITZY는 'Not Shy'를 통해 엔딩 따윈 상관없이, 거침없이 표현하는 사랑이 무엇인지 보여줄 예정이다. 실제로 박진영은 ITZY의 매력과 에너지를 살려 사랑을 향해 질주하는 감정을 가사로 표현했다.

특히 ITZY는 'Not Shy' 속 "난 다 원해 Not shy / 너를 원해 뭐 어때 cuz I'm not shy / 넌 빨리빨리 대답할 필욘 없어 / 어차피 내 거니까 / 날 보고 있기만 하면 돼"라는 가사로 수줍음 없이 당당하면서도 걸크러시한 분위기를 극대화시켰다.

뿐만 아니라 ITZY는 "기다려 왜 기다려서 뭐해 / 내가 내 맘을 왜 말하면 안 돼 / 그냥 탁 그냥", "뭔지 모르지만 내 생각이 / 맞아 그러니까 / 내 맘은 내 거 그러니까 / 좋아한다고 자유니까 / 네 맘은 네 거 맞으니까 / 말해봐 다 어서 다" 등의 가사를 통해 연인 사이에서 느낄 수 있는 현실적인 사랑 이야기를 담아냈다.

ITZY는 황량한 황무지에 덩그러니 서있는 빈티지한 느낌을 강조하면서 'Not Shy' 뮤직비디오의 완성도를 높이기도 했다. 화려한 의상을 입은 ITZY 다섯 멤버는 비현실적인 미모와 탑모델 못지않은 우월한 비율을 뽐냈다. 특히 ITZY는 독보적인 춤선은 물론, '무대 장인' 면모를 재입증하면서 특유의 압도적인 칼군무를 과시했다.

이처럼 매 앨범마다 독보적인 매력으로 글로벌 팬들에게 보는 재미와 듣는 즐거움을 동시에 안기고 있는 ITZY가 'Not Shy'를 통해서는 어떤 호성적을 이끌어내며 ITZY만의 사랑을 어떤 식으로 표현할지 기대된다.

한편, ITZY는 17일 오후 6시 세 번째 미니앨범 'Not Shy' 발매와 동시에 유튜브 'MV PREMIERE(뮤직비디오 프리미어)'를 통해 직접 실시간 채팅에 참여하면서 팬들과 소통할 예정이다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] ITZY 'Not Shy' 뮤직비디오, JYP엔터테인먼트