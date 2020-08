"있지가 있지했네"..ITZY 밝힌 #Not_Shy #박진영 #운전면허 #라이트링 #믿지 [V라이브 종합]

[OSEN=이승훈 기자] ITZY(예지, 리아, 류진, 채령, 유나)가 새 앨범 'Not Shy' 전곡에 자신감을 드러내면서 믿지(팬클럽)를 향해 무한 애정을 드러냈다.

17일 오후 네이버 V라이브를 통해 'ITZY LIVE PREMIERE'를 개최한 ITZY는 올드카를 타고 무대 위로 등장했다.

이날 서로 다른 매력이 느껴지는 5人 5色 눈빛으로 본격적인 컴백을 알린 ITZY는 신곡 'Not Shy' 무대를 최초 공개했다. 특히 ITZY 멤버들은 다소 격한 안무에도 불구하고 흔들림 없는 라이브 실력과 한치의 오차도 없는 칼군무로 '4세대 대표 걸그룹'의 입지를 굳건히 다졌다.

"믿지 다들 잘 지냈어요?"라며 팬들에게 첫 인사를 건넨 ITZY 리아는 "신곡을 빨리 보여드리고 싶어서 발매 전에 찾아왔다. 특별한 라이브 프리미어를 위해 MC도 맡게 됐다. 믿지를 위해서 열심히 해보겠다"며 당찬 포부를 밝혔다. 이어 ITZY 채령은 "이번에도 역시 멤버 모두가 똘똘 뭉쳐서 열심히 준비했다. 그만큼 결과물이 잘 나온 것 같아서 뿌듯하고 'Not Shy' 활동도 기대가 된다"며 컴백 소감을 밝혔다.

ITZY 예지도 "이번에 더 강력해진 콘셉트로 돌아왔다. 그래서 더욱더 기대가 된다. 그동안 열심히 준비한 것들 후회없이 다 보여드리겠다"며 해맑게 웃었고, 류진 또한 "정말 열심히 준비했다. 믿지는 물론, 대중분들이 어떻게 봐주실지 궁금하다. 약간 걱정이 되기도 하지만 준비를 많이 해서 그런지 빨리 보여드리고 싶다"고 전했다. ITZY 유나는 "멤버들 모두 긴장하면서 열심히 준비했다. 이마에 흐르는 땀이 보이시나요? 이렇게 엄청 열심히 준비를 했는데 그만큼 다 보여드리고 싶다. 다 봐주셨으면 좋겠다", 리아는 "나도 너무 설레고 기대된다. 사실 더 긴장하기도 했지만 뜻깊은 시간 될 수 있도록 잘 해보겠다"고 털어놨다.

ITZY 리더 예지는 "'Not Shy'는 박진영 PD님을 포함해서 케이팝 대표 프로듀서분들과 작업한 곡들로 꽉꽉 채웠다. 이름만 들어도 히트곡이 떠오르는 작곡가분들과 작업하게 돼서 너무 설렜다. 모든 곡을 알차게 담았으니까 전곡을 한 번에 들으면 청량 음료같은 느낌을 받으실 수 있을 거다"라며 새 앨범을 자랑했다.

이어 ITZY 예지는 "그동안 발표했던 음악들 중에 가장 신나게 춤을 출 수 있는 곡"이라며 타이틀곡 'Not Shy'를 소개했다. 류진은 "가사는 박진영 PD님이 함께 해줬다. 사랑도 거침없이 표현하겠다는 메시지를 담았다. 개인적으로 채령이 파트가 너무 마음에 들었다"고 덧붙였다.

ITZY 리아는 두 번째 트랙 'Don’t Give A What'에 남다른 애정을 드러내기도 했다. "이 곡을 녹음하면서 위로를 많이 받았다"고 말할 정도. ITZY 류진과 리아 역시 "후렴구가 가장 많이 와닿았다. 가사가 진짜 좋다"고 엄지를 치켜세웠다.

ITZY 유나는 'Louder'에 대해 "이 곡을 들으면 나도 모르게 당당함이 머리 끝까지 차오르는 느낌이다"라면서 "이 곡도 후렴구가 메시지를 잘 담아낸 것 같다"고 말했다. 채령과 예지는 "녹음하면서도 굉장히 재밌었고 둥둥 떠다니는 느낌이었다. 처음 시도하는 디스코 팝 장르였다"며 'SURF'를 소개했다.

ITZY 유나와 류진은 "이번 'Not Shy' 활동을 시작으로 의미가 큰 친구가 생겼다. 우리와 믿지 둘 다 너무 기다렸던 친구다. 처음 만났을 때 그렇게 반갑고 예뻐보일 수가 없었다"며 라이트링을 선보였다. ITZY 채령은 "버튼을 누르면 색깔도 변하고 무드등으로도 사용할 수 있다. 밤에 우리가 보고싶으면 분위기를 잡아봐도 좋을 것 같다"며 믿지를 향해 라이트링의 다양한 활용 방법을 자랑했다.

ITZY 유나는 "섬머 액세서리를 믹스 매치한게 포인트다. 멤버마다 개성을 살리면서도 한 팀 같아 보인다"며 'Not Shy' 앨범 콘셉트 포인트를 지목했다. 채령은 "컬러적인 요소로는 예지 언니의 드레스, 리아 언니의 핫핑크 원피스가 너무 예뻤다"며 멤버들의 다채로운 의상을 칭찬했고, 리아는 "더 화려해진 비주얼만큼 앞으로 얼마나 더 발전할지 기대해달라"고 강조했다.

ITZY 멤버들은 'Not Shy' 뮤직비디오 킬링 파트도 손꼽았다. 가장 먼저 ITZY 예지는 "나의 운전 실력을 빼놓을 수가 없다"며 흐뭇한 표정을 지었다. 리아는 "뮤직비디오에 운전이라는 게 없었다면 엄청난 큰 부분이 없어지는 것이기 때문에 킬링 포인트 맞다"며 예지 말에 고개를 끄덕였다. 이에 예지는 "운전면허 취득 후 첫 운전인데 멤버들을 태우고 뮤직비디오로 남길 수 있어서 뜻깊었다. 재밌기도 했다. 바람을 가르면서 우리끼리 드라이브한다는 느낌을 많이 받았다"고 만족해했다.

특히 ITZY 유나는 JYP엔터테인먼트 박진영의 칭찬도 언급했다. 유나는 "칭찬을 엄청 많이 해주셨다. 연습실에서 인사할 때마다 '너희 뮤직비디오 봤어? 이번에 너무 멋있어. 너무 좋아'라고 계속 칭찬해주셔서 몸 둘 바를 몰랐다. 너무 감사했다"고 말했다. ITZY 채령도 "안무 코칭도 여러번 해주셨다. 박진영 PD님께서 '너희가 이런 퍼포먼스를 이렇게 잘 할 지 몰랐다'라고 칭찬해주셔서 이번 앨범 'Not Shy'하게 할 수 있을 것 같다"며 박진영을 향해 감사의 인사를 전했다.

끝으로 ITZY 멤버들은 새 앨범 'Not Shy'가 자신있는 이유를 다섯 글자로 표현했다. ITZY 유나는 "있지니까요", 리아는 "나는 나에요", 채령은 "우린 낫샤이", 예지는 "보고반할걸", 류진은 "보고왔잖아"라고 고백했다.

또한 ITZY 채령은 "이번 활동이 기대가 된다. 항상 열심히 준비하지만 이번 퍼포먼스를 굉장히 고민도 하고 녹음도 욕심내서 했었다. 좋아해주셨으면 좋겠다. 시원한 여름 보내실 수 있도록 열심히 활동하겠다", 예지는 "많은 분들께서 우리를 위해 힘을 써주셨다. 믿지 너무 보고싶었다. 좋은 에너지 드릴 수 있도록 활동하겠다"며 'Not Shy' 활동 목표를 털어놨다.

ITZY 리아는 "오늘만을 기다리면서 너무 설레고 기대했다. 이번 활동도 건강하게 끝났으면 좋겠다. 믿지도 항상 건강했으면 좋겠다. 좋은 추억 만들었으면 좋겠다", 류진은 "'Not Shy'로 찾아뵙게 됐는데 우리가 정말 준비를 많이 했다. 수록곡들도 다 좋다. 'Not Shy' 뿐만 아니라 수록곡도 많이 들어주셨으면 좋겠다. 믿지 우리 이제 계속 봐요", 유나는 "오늘 많이 덥더라. 자연스럽게 쳐질 수 있는 날씨다. 그런 분들에게 'Not Shy'를 통해 무더운 여름을 시원하게 만들고 싶다"고 각오를 밝혔다.

한편, ITZY는 오늘(17일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'Not Shy'를 발매한다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] ITZY 네이버 V라이브