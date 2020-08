"한결같은 감사"..이준기, '악의 꽃' 촬영장서 팬들 커피차 선물에 감동 [★SHOT!]

[OSEN=이승훈 기자] 배우 이준기가 팬들의 무한한 사랑에 화답했다.

17일 오후 이준기는 개인 SNS에 "스태프분들 모두 기분이 UP! 한결같은 사랑 감사합니다"라며 팬들의 커피차 선물 인증샷을 게재했다.

이어 이준기는 "Thank you for you guys endless Love & support"라고 덧붙이면서 해외 팬들에게도 감사의 인사를 전했다.

사진 속 이준기는 드라마 '악의 꽃' 촬영장에서 팬들에게 커피차 선물을 받은 모습. 이준기는 '커피 한 잔 할래?'라고 적힌 플래카드 앞에서 두 눈을 감은 채 행복한 미소를 짓고 있다. 또한 이준기는 최근 유행하는 댄스 퍼포먼스의 한 동작을 보여주면서 글로벌 팬들에게 훈훈함을 선사했다.

한편, 이준기는 현재 tvN '악의 꽃'에 출연 중이다. 이준기는 '악의 꽃'에서 가정적인 남편이자, 다정다감한 아빠로 평범하게 살아가는 남자지만 아무에게도 알리고 싶지 않은 과거를 갖고 있는 금속공예가 백희성 역으로 분했다.

[사진] 이준기 SNS