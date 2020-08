[OSEN=최나영 기자] 배우 한채영이 '현실 아들맘'의 면모를 보여 미소를 자아냈다.



한채영은 16일 자신의 SNS에 "#마블들의대화 #아들맘의비애 #ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #마블상봉아 #세상을구하러왔다"란 글을 게재했다.

함께 공개한 사진 속 한채영은 마블 인기캐릭터인 아이언맨 가면을 쓴 채 아들과 영상 통화를 하고 있는 모습이다. 배우가 아닌 '엄마 한채영'의 모습이 훈훈함을 자아낸다. 또한 잘생긴 한채영 아들의 얼굴도 살짝 공개돼 시선을 사로잡았다.

"You son looks cute! You too mama", "귀여워", "멋있어ㅋㅋㅋ" 등의 댓글이 이어졌다.

한편, 한채영은 2007년 6월 3일, 네 살 연상의 재미교포 사업가 최동훈 씨와 결혼했다. 이후 2013년 8월 첫 아들을 출산했다.

/nyc@osen.co.kr

[사진] 한채영 SNS