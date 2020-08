[OSEN=김보라 기자] 가수 선미가 파격적인 메이크업과 의상 스타일로 관심을 모으고 있다.

선미는 지난 15일 오후 자신의 SNS에 두 장의 사진을 게재하며 춤추는 이모티콘을 달았다.

그녀가 게재한 사진을 보면 무엇보다 메이크업이 시선을 끈다.

눈두덩이에 검정색 펜슬로 쌍꺼풀 라인을 덧그려 짙고 두꺼운 쌍꺼풀처럼 표현했다. 원래 얇게 쌍꺼풀이 있었지만 덧그린 라인으로 인해 마치 지금 막 수술을 한 눈처럼 과장돼 보인다.

또한 스팽글로 장미꽃을 수놓은 검정색 튜브톱 드레스도 선미의 늘씬한 몸매를 돋보이게 만든다.

한편 박진영은 이달 12일 선미와 함께한 디지털 싱글 'When We Disco(Duet with 선미)'를 발표해 화제를 모았다. / purplish@osen.co.kr

[사진] 선미 SNS