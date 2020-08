'컴백 D-3' 원어스, 신곡 '투비 오어 낫투비' MV 티저 공개.."위태+비장"

[OSEN=지민경 기자] 보이그룹 원어스가 신곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

원어스는 오늘(16일) 0시, 공식 유튜브 채널을 통해 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'의 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'의 뮤직비디오 티저 영상을 선보이며, 컴백 초읽기에 돌입했다.

공개된 영상 속 원어스는 '선택은 오직 하나'라는 짧고 강렬한 노랫말처럼 삶과 죽음의 경계에서 위태롭고 비장한 모습으로 남성적 매력을 발산한다.

또, 강렬한 비트 위 중독성 강한 멜로디에 맞춰 원어스는 갈등과 고뇌를 담아낸 고난도의 파워 퍼포먼스로 눈과 귀를 사로잡으며 '무대천재'의 출격을 예고했다. 특히 원어스는 비주얼, 퍼포먼스, 표정 연기 등 모든 면에서 한층 성장한 모습이다.

이처럼 원어스는 방대한 세계관을 전개하며 네 번째 미니앨범 'LIVED'로 컴백한다. 지난 3월 발표한 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME' 이후 5개월 만이며, '로드 투 킹덤' 이후 첫 활동인 만큼 원어스의 컴백에 관심이 집중된다.

새 미니앨범 'LIVED'는 주어진 운명에 순응하지 않고 스스로 운명을 선택해 나가는 원어스의 모습을 담았다. 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE' 역시 비극적인 운명 속 양자택일의 기로에 서 있는 위태로움을 담은 곡으로, 강렬하지만 애절한 비트와 거칠지만 섬세한 보컬로 한층 업그레이드된 원어스의 모습을 보여준다.

RBW 사단의 프로듀서 이상호를 필두로 코스믹 사운드, 코스믹 걸, 서용배, 이후상, 밍키 등이 원어스를 위해 곡 작업에 참여했으며, 멤버 레이븐과 이도 역시 작사진에 이름을 올리며 원어스의 색깔을 완성하는 데 힘을 보탰다.

한편, 원어스는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE'를 포함한 네 번째 미니앨범 'LIVED'를 첫 공개한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] RBW