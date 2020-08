전소미, 금발 웨이브 살아있는 바비 인형 '볼때마다 예뻐지네' [★SHOT!]

[OSEN=하수정 기자] 전소미가 풍성한 금방 웨이브 헤어로 미모를 더욱 돋보이게 했다.

가수 전소미는 15일 오후 자신의 인스타그램에 별 다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 전소미가 차 안에서 금발의 웨이브 헤어스타일로 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겨 있다. 금발을 찰떡 같이 소화하면서 아름다운 미모를 더욱 돋보이게 만들었다.

한편, 전소미는 지난 6일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 에이티즈를 꺾고 1위를 차지하면서 트로피를 품에 안았다.

이후 두 번째 싱글 'What You Waiting For'의 공식 음악 방송 활동을 마무리했다. 지난달 22일 공개된 싱글 'Wha t You Waiting For'는 발매 당일 전 세계 9개 지역에서 아이튠즈 K-POP 차트 5위권 안에 이름을 올리는 것은 물론, 뮤직비디오 조회 수는 2일 만에 천만 뷰를 돌파했다. 작사, 작곡 등 앨범 제작 전반에 적극 참여하며 자신만의 아이덴티티를 담아내기도 했다.

/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] 전소미 SNS