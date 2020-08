'컴백' 원어스, '투비 오어 낫투비' 콘셉트 포토 공개..역대급 세계관+독보적 남성미

[OSEN=심언경 기자] 보이그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)' 콘셉트 포토를 공개했다.

원어스는 오늘(15일) 0시 공식 SNS에 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'의 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'의 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 사진 속 원어스는 세련된 밀리터리 룩과 강렬한 눈빛, 표정으로 남성미를 발산한다. 마치 전투를 앞둔 듯한 여섯 군주의 비장한 모습은 이전보다 한층 더해진 성숙미로 시선을 사로잡는다. 삶과 죽음의 위태로운 경계에 선 원어스는 선택을 앞두고 있어 폭풍전야의 긴장감마저 자아낸다.

원어스는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 'LIVED'를 발표한다.

'LIVED'는 '로드 투 킹덤'의 경연곡 'COME BACK HOME'의 연장선으로, 삶과 죽음의 경계에서 갈등과 고뇌를 거듭하며 스스로 운명을 선택해 나가는 모습을 보여줄 예정이다.

비극적인 운명 속 양자택일의 기로에 선 위태로움을 원어스만의 화려하고 세련된 퍼포먼스로 풀 어냈다고 해 기대를 더한다.

이처럼 원어스는 탄탄한 서사를 앞세운 확장된 세계관으로 역대급 컴백을 예고한다.

원어스는 그간 강렬과 섬세, 세련과 파워풀을 아우르며 독보적 콘셉트 소화력을 입증한 만큼 이번 '투비 오어 낫투비'로 보여줄 새로운 퍼포먼스에도 많은 관심이 집중된다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] RBW