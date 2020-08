드림캐쳐, 강렬+신비 매력 ‘보카’ MV 최종 티저 공개..새 세계 비밀 품었다

[OSEN=강서정 기자] 걸그룹 드림캐쳐가 그린 새로운 이야기가 눈을 뜰 준비를 마쳤다.

드림캐쳐컴퍼니는 지난 14일 공식 SNS 채널에 다섯 번째 미니앨범 'Dystopia : Lose Myself'의 타이틀곡 'BOCA' 뮤직비디오 최종 티저를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.

영상 속 드림캐쳐는 'BOCA'의 강렬한 사운드와 함께 다양한 매력을 뽐내며 전 세계 '인썸니아(InSomnia)'와 만났다. 드림캐쳐 특유의 파워풀한 퍼포먼스는 물론 아름다운 의상과 판타지를 연상케 하는 배경 등으로 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

특히 이번 'BOCA' 뮤직비디오 영상에는 스토리를 유추할 수 있는 다양한 오브제들이 등장, 드림캐쳐가 새롭게 펼쳐놓을 이야기들에 대한 궁금증을 더욱 달아오르게 만들었다.

드림캐쳐는 오는 17일 다섯 번째 'Dystopia : Lose Myself' 발매하고 컴백 활동에 돌입한다. 앞선 'Dystopia : The Tree of Language'로 독특한 판타지 스토리를 새로이 시작한 만큼, 신보에도 뜨거운 관심이 모이고 있다.

드림캐쳐의 신곡 'BOCA'는 무책임한 말들이 난무하는 시대에 대한 이야기를 담아낸 곡. 앞서 공개된 리릭 스포일러와 하이라이트 메들리에 따르면 드림캐쳐 록 기타 사운드와 함께 귓가를 강렬하게 맴도는 뭄바톤 리듬이 어우러져 특별한 매력이 탄생했다는 전언이다.

드림캐쳐의 새로운 미니앨범 'Dystopia : Lose Myself'에는 타이틀곡 'BOCA' 외에도 'Intro'를 시작으로 다채로운 색깔을 품은 여섯 트랙이 풍성하게 담길 것으로 알려져 기대를 더한다.

한편 드림 캐쳐의 'Dystopia : Lose Myself'의 타이틀곡 'BOCA'와 수록곡들은 17일 오후 6시부터 전 온라인 음악 사이트에서 감상할 수 있으며, 드림캐쳐는 이날 오후 10시부터 V라이브를 통해 온라인 쇼케이스를 열고 전 세계 '인썸니아'들을 만날 계획이다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 드림캐쳐컴퍼니 제공