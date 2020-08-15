[인사] 경찰청 외

▲경찰청◇총경 승진·전보〈본청〉▷여성대상범죄수사과장 김종민〈경찰대〉▷기획협력과장 손창현▷학생과장 김기헌〈경찰인재개발원〉▷교무과장 양회선〈중앙경찰학교〉▷교무과장 정성일〈경찰수사연수원〉▷교무과장 나영민〈국립과학수사연구원〉▷행정지원과장 정훈도〈경찰병원〉▷총무과장 노재호〈서울지방경찰청〉▷제5기동대장 손동영▷성북서장 최성규▷동작서장 박영수▷강북서장 임만석▷금천서장 김진복▷방배서장 김상문▷경무과 양우철 강순보 이동환〈부산지방경찰청〉▷청문감사담당관 류삼영▷정보화장비과장 박재천▷경비과장 이봉균▷112종합상황실장 김태경▷형사과장 원창학▷사이버안전과장 서호갑▷과학수사과장 윤경돈▷중부서장 정규열▷영도서장 박병기▷동부서장 이병학▷금정서장 박재구▷사하서장 조정재▷연제서장 강일웅〈대구지방경찰청〉▷홍보담당관 유오재▷경무과장 박만우▷정보화장비과장 손부식▷정보과장 오완석▷보안과장 정상진▷112종합상황실장 이성균▷여성청소년과장 박봉수▷형사과장 김봉식▷중부서장 양시창▷남부서장 강영우▷수성서장 김대현▷달성서장 안정민▷강북서장 배기명〈인천지방경찰청〉▷청문감사담당관 김봉운▷정보화장비과장 남경순▷112종합상황실장 김선권▷여성청소년과장 이아영▷사이버안전과장 진점옥▷과학수사과장 김민호▷중부서장 박찬규▷미추홀서장 양동재▷서부서장 강석현▷연수서장 임성순〈광주지방경찰청〉▷홍보담당관 장명본▷경무과장 김선우▷정보화장비과장 황석헌▷보안과장 김범상▷생활안전과장 백형석▷여성청소년과장 고은경▷경비교통과장 류재혁▷남부서장 조규향〈대전지방경찰청〉▷홍보담당관 정관호▷청문감사담당관 장창우▷112종합상황실장 안창익▷생활안전과장 송재준▷경비교통과장 이정수〈울산지방경찰청〉▷청문감사담당관 김태우▷정보화장비과장 이임걸▷112종합상황실장 정한규▷생활안전과장 임영섭▷여성청소년과장 남우철▷수사과장 전오성▷경비교통과장 박동준▷동부서장 황덕구▷울주서장 장종근▷경무과(울산북부서 준비요원) 진상도〈세종지방경찰청〉▷생활안전수사과장 김경열▷정보보안과장 김정훈▷세종서장 안태정〈경기남부지방경찰청〉▷정보화장비과장 최성영▷112종합상황실장 이용석▷과학수사과장 정재남▷외사과장 김동락▷군포서장 김경진▷성남중원서장 이철민▷시흥서장 김형섭▷화성서부서장 김대기▷용인동부서장 이원일▷과천서장 김성완▷이천서장 오지용▷안성서장 이명균▷여주서장 강복순〈경기북부지방경찰청〉▷홍보담당관 김영진▷정보화장비담당관 서민▷112종합상황실장 양승호▷수사과장 유철▷고양서장 어윤빈▷남양주서장 박종천▷동두천서장 이성호▷가평서장 김낙동▷연천서장 이병우▷경무과(남양주북부서 준비요원) 박상경〈강원지방경찰청〉▷홍보담당관 김승혁▷정보화장비과장 김택수▷보안과장 이은실▷112종합상황실장 백두용▷생활안전과장 김형기▷수사과장 최승호▷형사과장 김진환▷강릉서장 박은식▷원주서장 서완석▷동해서장 양승현▷태백서장 박현규▷속초서장 이동우▷정선서장 박광일▷홍천서장 윤태영▷평창서장 김희종▷고성서장 노주영〈충북지방경찰청〉▷청문감사담당관 이두호▷정보화장비과장 백석현▷생활안전과장 유재용▷여성청소년과장 정재일▷충주서장 박창호▷제천서장 안효풍▷음성서장 남정현〈충남지방경찰청〉▷청문감사담당관 이선우▷경무과장 이미경▷정보화장비과장 김기종▷보안과장 박종혁▷112종합상황실장 이만형▷생활안전과장 김용웅▷형사과장 정활채▷천안서북서장 김의옥▷아산서장 고재권▷논산서장 민윤기▷보령서장 홍완선 ▷홍성서장 조대현▷금산서장 이연형▷태안서장 황정인〈전북지방경찰청〉▷홍보담당관 김현익▷정보화장비과장 박훈기▷보안과장 이동민▷112종합상황실장 임종명▷생활안전과장 임상준▷군산서장 최홍범▷정읍서장 김영록▷김제서장 김상형▷부안서장 이재경▷임실서장 이인영〈전남지방경찰청〉▷홍보담당관 장진영▷청문감사담당관 최숙희▷경무과장 김영근▷정보과장 차복영▷보안과장 장익기▷112종합상황실장 서태규▷여성청소년과장 윤후의▷형사과장 송세호▷과학수사과장 고영재▷경비교통과장 김신조▷목포서장 박인배▷여수서장 문병훈▷순천서장 조영일▷광양서장 김중호▷고흥서장 김진천▷해남서장 문병조▷보성서장 박임규▷영광서장 임욱성▷화순서장 임경칠▷영암서장 조우종▷강진서장 박승기▷완도서장 김찬수▷진도서장 정성록〈경북지방경찰청〉▷청문감사담당관 김한탁▷정보화장비과장 윤주철▷보안과장 김준식▷112종합상황실장 민경훈▷여성청소년과장 변인수▷경비과장 허성희▷경산서장 윤종진▷문경서장 서동수▷의성서장 채경덕▷영덕서장 최진태▷울진서장 변종문▷성주서장 이동승▷청송서장 이정섭▷고령서장 임상우
▲서울시◇지방관리관 승진▷경제정책실장 김의승▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈◇지방이사관 승진▷평생교육국장 이대현▷스마트도시정책관 이원목▷지역발전본부장 서노원▷서울대공원장 박종수
▲경찰청◇총경 승진·전보〈본청〉▷여성대상범죄수사과장 김종민〈경찰대〉▷기획협력과장 손창현▷학생과장 김기헌〈경찰인재개발원〉▷교무과장 양회선〈중앙경찰학교〉▷교무과장 정성일〈경찰수사연수원〉▷교무과장 나영민〈국립과학수사연구원〉▷행정지원과장 정훈도〈경찰병원〉▷총무과장 노재호〈서울지방경찰청〉▷제5기동대장 손동영▷성북서장 최성규▷동작서장 박영수▷강북서장 임만석▷금천서장 김진복▷방배서장 김상문▷경무과 양우철 강순보 이동환〈부산지방경찰청〉▷청문감사담당관 류삼영▷정보화장비과장 박재천▷경비과장 이봉균▷112종합상황실장 김태경▷형사과장 원창학▷사이버안전과장 서호갑▷과학수사과장 윤경돈▷중부서장 정규열▷영도서장 박병기▷동부서장 이병학▷금정서장 박재구▷사하서장 조정재▷연제서장 강일웅〈대구지방경찰청〉▷홍보담당관 유오재▷경무과장 박만우▷정보화장비과장 손부식▷정보과장 오완석▷보안과장 정상진▷112종합상황실장 이성균▷여성청소년과장 박봉수▷형사과장 김봉식▷중부서장 양시창▷남부서장 강영우▷수성서장 김대현▷달성서장 안정민▷강북서장 배기명〈인천지방경찰청〉▷청문감사담당관 김봉운▷정보화장비과장 남경순▷112종합상황실장 김선권▷여성청소년과장 이아영▷사이버안전과장 진점옥▷과학수사과장 김민호▷중부서장 박찬규▷미추홀서장 양동재▷서부서장 강석현▷연수서장 임성순〈광주지방경찰청〉▷홍보담당관 장명본▷경무과장 김선우▷정보화장비과장 황석헌▷보안과장 김범상▷생활안전과장 백형석▷여성청소년과장 고은경▷경비교통과장 류재혁▷남부서장 조규향〈대전지방경찰청〉▷홍보담당관 정관호▷청문감사담당관 장창우▷112종합상황실장 안창익▷생활안전과장 송재준▷경비교통과장 이정수〈울산지방경찰청〉▷청문감사담당관 김태우▷정보화장비과장 이임걸▷112종합상황실장 정한규▷생활안전과장 임영섭▷여성청소년과장 남우철▷수사과장 전오성▷경비교통과장 박동준▷동부서장 황덕구▷울주서장 장종근▷경무과(울산북부서 준비요원) 진상도〈세종지방경찰청〉▷생활안전수사과장 김경열▷정보보안과장 김정훈▷세종서장 안태정〈경기남부지방경찰청〉▷정보화장비과장 최성영▷112종합상황실장 이용석▷과학수사과장 정재남▷외사과장 김동락▷군포서장 김경진▷성남중원서장 이철민▷시흥서장 김형섭▷화성서부서장 김대기▷용인동부서장 이원일▷과천서장 김성완▷이천서장 오지용▷안성서장 이명균▷여주서장 강복순〈경기북부지방경찰청〉▷홍보담당관 김영진▷정보화장비담당관 서민▷112종합상황실장 양승호▷수사과장 유철▷고양서장 어윤빈▷남양주서장 박종천▷동두천서장 이성호▷가평서장 김낙동▷연천서장 이병우▷경무과(남양주북부서 준비요원) 박상경〈강원지방경찰청〉▷홍보담당관 김승혁▷정보화장비과장 김택수▷보안과장 이은실▷112종합상황실장 백두용▷생활안전과장 김형기▷수사과장 최승호▷형사과장 김진환▷강릉서장 박은식▷원주서장 서완석▷동해서장 양승현▷태백서장 박현규▷속초서장 이동우▷정선서장 박광일▷홍천서장 윤태영▷평창서장 김희종▷고성서장 노주영〈충북지방경찰청〉▷청문감사담당관 이두호▷정보화장비과장 백석현▷생활안전과장 유재용▷여성청소년과장 정재일▷충주서장 박창호▷제천서장 안효풍▷음성서장 남정현〈충남지방경찰청〉▷청문감사담당관 이선우▷경무과장 이미경▷정보화장비과장 김기종▷보안과장 박종혁▷112종합상황실장 이만형▷생활안전과장 김용웅▷형사과장 정활채▷천안서북서장 김의옥▷아산서장 고재권▷논산서장 민윤기▷보령서장 홍완선 ▷홍성서장 조대현▷금산서장 이연형▷태안서장 황정인〈전북지방경찰청〉▷홍보담당관 김현익▷정보화장비과장 박훈기▷보안과장 이동민▷112종합상황실장 임종명▷생활안전과장 임상준▷군산서장 최홍범▷정읍서장 김영록▷김제서장 김상형▷부안서장 이재경▷임실서장 이인영〈전남지방경찰청〉▷홍보담당관 장진영▷청문감사담당관 최숙희▷경무과장 김영근▷정보과장 차복영▷보안과장 장익기▷112종합상황실장 서태규▷여성청소년과장 윤후의▷형사과장 송세호▷과학수사과장 고영재▷경비교통과장 김신조▷목포서장 박인배▷여수서장 문병훈▷순천서장 조영일▷광양서장 김중호▷고흥서장 김진천▷해남서장 문병조▷보성서장 박임규▷영광서장 임욱성▷화순서장 임경칠▷영암서장 조우종▷강진서장 박승기▷완도서장 김찬수▷진도서장 정성록〈경북지방경찰청〉▷청문감사담당관 김한탁▷정보화장비과장 윤주철▷보안과장 김준식▷112종합상황실장 민경훈▷여성청소년과장 변인수▷경비과장 허성희▷경산서장 윤종진▷문경서장 서동수▷의성서장 채경덕▷영덕서장 최진태▷울진서장 변종문▷성주서장 이동승▷청송서장 이정섭▷고령서장 임상우