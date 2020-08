블랙핑크, '고혹적+자유분방한' 두 번째 서머 시즌 그리팅 출시

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 블랙핑크의 아주 특별한 두 번째 서머 시즌 그리팅이 출시된다.

블랙핑크의 리프레시 모먼트를 담은 '2020 BLACKPINK'S SUMMER DIARY IN SEOUL'이 14일 오후 2시 예약판매를 시작했다.

'2020 BLACKPINK'S SUMMER DIARY IN SEOUL'에는 두 번째 선공개 곡과 첫 정규앨범 작업에 한창인 블랙핑크가 바쁜 일상 속에서 망중한을 즐기는 모습을 그려낸다. 조용하고 고풍스러운 서울 북촌 한옥에서 휴식을 취하는 블랙핑크의 고혹적이면서도 자유로운 모습을 화보와 더불어 영상으로 생생하게 담아냈다.

이번 상품은 150 페이지에 달하는 포토북과 대형 포토카드, 엽서, 폴라로이드, 포스터, 마스크 스트랩 등 알찬 구성으로 팬들에게 다채로운 볼거리를 제공한다. 이 외에도 한옥에서 펼쳐지는 미션을 수행하는 멤버들의 단합된 모습과 개인전에서 보여주는 통통 튀는 재치를 담은 'BLACKPINK IN SEOUL' 영상과 화보 메이킹 영상이 DVD로 함께 구성돼 소장 가치를 높였다.

더불어 블랙핑크를 사랑해 주는 팬들을 위해 '2020 BLACKPINK'S SUMMER DIARY IN SEOUL' 키노 비디오 키트를 특별 제작, 동일하게 오늘(14일)부터 예약 판매가 진행되는 만큼 뜨거운 반응이 기대된다.

블랙핑크는 최근 발매한 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 국내외 음원차트를 휩쓴 것은 물론, 전 세계 신기록을 세우며 글로벌 입지를 단단히 했다.

특히 스포티파이 글로벌 톱50차트 2위를 기록하며 K팝 신기록을 경신했고, 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 33위와 20위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했다.

'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰를 기록하며 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 기네스 월드 레코드 총 5개 부문에 공식 등재됐으며, 억대뷰 최단 기록을 연달아 달성 중이다. 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자수도 현재 4380만 명을 넘어서 세계 여성 아티스트 1위다.

차원이 다른 월드 클래스 행보를 보이고 있는 블랙핑크는 오는 28일 셀레나 고메즈와의 협업곡 발표를 예고해 더욱 기대를 모으고 있다. 더불어 10월 2일 발매되는 첫 번째 정규 앨범을 통해 또 어떤 글로벌 신기록을 세울지 주목된다.

olzllovely@sportschosun.com