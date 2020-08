"불가능 없어" 슈퍼엠, 전세계 사로잡을 슈퍼연합의 에너지..'100'[한낮의 신곡]

[OSEN=김은애 기자] '슈퍼 연합팀’ SuperM(슈퍼엠)이 글로벌 시장을 향해 당찬 포부를 드러냈다.

SuperM(슈퍼엠)의 신곡 ‘100’(헌드레드)가 14일 오후 1시(14일 0시 EST/13일 21시 PST) 각종 음악사이트를 통해 발매됐다.

신곡 ‘100’는 SuperM(슈퍼엠)의 첫 정규 앨범 프로젝트 ‘Super One’(슈퍼 원)의 일환으로 공개되는 첫 번째 싱글이다. 속도감을 표현한 베이스라인이 돋보이는 다이내믹한 리듬 위에 덥스텝 요소를 가미한 강렬한 브레이크비트 장르의 곡으로, 멤버 마크가 작곡과 작사에 참여했다.

특히 SuperM(슈퍼엠)은 "Boom boom boom boom 떨어/Walk in like we own it/We roll deep like we going to war/We coming at ya like the eye of the storm" "불가능은 없어 가져가" 등의 가사를 통해 강한 의지를 보여준다. 불가능은 없으며 전력을 다해서 정상을 향해 날아오르자는 내용으로 SuperM(슈퍼엠)만의 파워풀한 에너지가 돋보인다. 백현의 시원한 고음과 멤버들의 세련된 래핑도 인상적.

이와 함께 공개된 ‘100’ 뮤직비디오에서도 SuperM(슈퍼엠)만의 카리스마와 눈부신 일곱 멤버의 비주얼이 돋보인다. 여기에 SuperM(슈퍼엠)은 SF영화를 연상케 하는 영상미와 완성도 높은 퍼포먼스로 보는 이들을 매료시킨다.

이처럼 SuperM(슈퍼엠)은 한층 업그레이드된 매력으로 돌아온 가운데 이번에 얼마나 많은 글로벌 팬들을 사로잡을지, 또 어떤 성과를 거머쥘지 이목이 집중된다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트