원어스 레이븐X환웅, 신곡 '투비 오어 낫투비' 콘셉트 필름 공개..영화 뺨치는 세계관

[OSEN=심언경 기자] 그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'의 콘셉트 필름을 공개했다.

원어스는 오늘(14일) 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'의 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'의 레이븐, 환웅의 개인 콘셉트 필름을 선보이며, 콘셉트 영상 공개를 완료했다.

공개된 영상에는 인간을 지키려 애쓴 레이븐이 결국 자신의 손으로 모두를 죽인 악몽 속에서 절망하는 모습이 담겼다. 특히 좌절감에 휩싸인 레이븐의 슬픈 눈빛이 인상적이다.

환웅은 꽃으로 둘러싸여 꿈과 같던 한때도 잠시, 가시덤불 속 메마른 땅에 홀로 남겨져 고통받고 있다. 공허함에 사로잡힌 암울한 분위기가 고스란히 전해진다.

이와 더불어 "왜 왜 진실을 외면했었던 걸까"라는 노랫말과 함께 신곡 '투비 오어 낫투비' 멜로디가 처음 공개됐다. 비극적인 운명 속 양자택일 기로에 선 위태로움을 표현한 멜로디가 눈과 귀를 사로잡았다.

이처럼 원어스는 평온한 인간이기를 꿈꾸지만, 피의 저주에 속박된 현실의 모습을 실감나게 표현하며, 신곡 '투비 오어 낫투비'를 향한 기대감을 최고조로 이끌었다.

새 미니앨범 'LIVED'는 삶과 죽음의 기로에서 스스로 운명을 선택해 나가는 원어스의 모습을 담았다.

특히 저주받은 여섯 군주 이야 기를 통해 원어스만의 탄탄한 세계관을 확립한 데 이어 선택에 대한 고뇌와 갈등을 원어스 표 파워풀한 퍼포먼스로 풀어내며 다시 한번 '무대천재'의 진면목을 예고한다.

한편, 원어스의 새 미니앨범 '라이브드(LIVED)'는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 공개된다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] RBW