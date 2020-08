로시, 음색요정→썸머요정 변신..엑소 찬열과 청량 하모니 '오션 뷰' [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 가수 로시가 청량한 여름 소녀로 돌아왔다.

로시는 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 디지털 싱글 '오션 뷰(Ocean View)'의 음원과 뮤직비디오를 공개했다.

지난해 5월 발매한 두 번째 미니앨범 'COLOR OF ROTHY' 이후 1년 3개월 만에 컴백을 알린 로시는 데뷔 후 처음으로 시즌송을 발매하며 '썸머요정'으로 변신했다.

로시의 신곡 '오션 뷰'는 트렌디한 리듬에 어쿠스틱한 뮤트 기타가 어우러진 곡으로, 로시만의 깊고 청아한 음색으로 청량감을 한껏 배가시킨다. 중독성 있는 멜로디가 인상적으로, 로시만의 여름 감성을 녹여내 한층 성장한 로시의 음악적 스펙트럼을 입증했다.

특히 이번 신곡에는 엑소의 찬열이 멜로디 랩 피처링으로 참여해 발매 전부터 화제를 모았던 바. 로시의 상큼한 음색과 찬열의 중저음 보이스가 완벽한 시너지를 선사하며 듣는 재미를 더한다.

"여기 ocean view is good yeah / 지금 분위기 cool yeah / 아직 내 맘은 surfing surfing on you / Searching where ocean view is good yeah / 화려한 조명 pool like / Last summer ocean ocean view / Feel like ocean ocean view ooh" 지난날의 추억이 담긴 여름바다를 핑계 삼아 다시 만나게 된다는 내용의 가사가 설렘을 선사한다.

또한 함께 공개된 뮤직비디오에는 푸른 바닷가에서 여유를 만끽하는 로시의 모습이 담겨 있어 당장이라도 여행을 떠나고 싶게 만든다.

이처럼 매력적인 음색으로 리스너들의 귀를 사로잡은 로시가 첫 썸머송으로 또 어떤 색다른 매력을 보여줄지 기대가 모아진다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처