방탄소년단, 1년만에 오프라인 콘서트…10월 온라인병행

방탄소년단_MAP OF THE SOUL ONE_개최 공지 포스터

그룹 '방탄소년단'(BTS)이 1년 만에 오프라인 콘서트를 연다. 다만 코로나19 방지를 위해 온라인을 병행한다.



13일 소속사 빅히트 엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단은 오는 10월 10일과 11일 서울에서 'BTS 맵 오브 더 솔 원(MAP OF THE SOUL ON:E)'을 온라인 스트리밍과 오프라인 공연으로 동시 진행된다.



빅히트는 "오프라인 공연은 지자체의 공연장 방역지침에 따라 객석 간 거리두기를 준수하기 위해 일부 좌석만 오픈한다"고 설명했다. 공연장과 티켓 판매 등 콘서트 관련 자세한 사항은 추후 별도로 공지할 예정이다.



방탄소년단의 오프라인 콘서트는 지난해 10월 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프 - 더 파이널(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL)' 이후 1년 처음이다. 이번 콘서트는 단 하나(ONE) 뿐인 온라인 에디션(ONline Edition) 공연이라는 의미를 지닌다방탄소년단은 지난 4월 새 월드투어를 시작할 예정이었으나 코로나19의 세계적 확산으로 'BTS 맵 오브 더 솔 투어(MAP OF THE SOUL TOUR)' 일정을 전면 재조정한다고 밝혔다.



예정됐던 전체 투어 일정의 재조정 이후 지난 6월 온라인을 통해 실시간 라이브 공연 '방방콘 더 라이브(The Live)' 를 열어 팬들과 교감했다. '방방콘 더 라이브'는 총 107개 지역에서 시청했다. 동시 최다 접속자 수는 기네스 세계 신기록인 75만 6600여 명에 이르렀다. '온택트(On-Contact) 공연의 새 시대'를 열었다는 평가를 얻었다.



한편, 방탄소년단은 오는 21일 새 디지털 싱글 '다이너마이트(Dynamite)'를 세계에 동시 발표한다.