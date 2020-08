위클리, 새 리얼리티 '위클리어' 19일 첫 공개..폭소만발 리얼 일상 예고

[OSEN=지민경 기자] 신예 걸그룹 위클리(Weeekly)가 무더위를 강타할 신규 웹 리얼리티 콘텐츠로 돌아온다.

위클리 소속사 플레이엠엔터테인먼트 측은 “위클리가 8월, 글로벌 K팝 미디어 원더케이(1theK)와 손잡고 신규 웹 리얼리티 프로그램 ‘위클리어(WE CLEAR)’를 론칭, 오는 19일 원더케이 오리지널 유튜브 및 공식 SNS 채널에서 첫 선을 보인다”고 전했다.

이에 앞선 12일 오후 원더케이 측은 오리지널 유튜브 및 공식 SNS 채널을 통해 ‘위클리어’의 티저 포스터 이미지를 깜짝 공개하고 팬들의 이목을 사로잡았다.

원더케이가 기획 및 제작한 위클리의 신규 콘텐츠 '위클리어'는 일곱 멤버들의 ‘버킷리스트’를 바탕으로 펼쳐지는 본격 '힐링' 리얼리티로 매주 1회씩 총 4회차에 걸쳐 공개된다. 위클리는 자신들의 어린시절 사진을 활용해 주어지는 미션들을 단계적으로 클리어해 나가는 한편 차세대 ‘비글돌’을 노리는 폭소만발 예능감과 솔직한 리얼 일상 등을 가감 없이 선보일 예정이다.

19일 첫 공개될 1화에서는 무더위를 피해 프라이빗 비치로 휴가를 떠난 위클리가 극한의 '릴레이 미션'에 던져지면서 펼쳐지는 다양한 에피소드들이 펼쳐질 예정이다. 지난 6월, 데뷔 전 첫 리얼리티인 ‘플레이엠 신인개발팀’으로 ‘꿀재미’를 선사한 원더케이가 ‘슈퍼 루키’ 위클리와 또 한번의 ‘찰떡 케미’를 예고하고 있는 만큼, 새롭게 베일을 벗을 위클리의 신규 입덕 콘텐츠가 어떤 모습으로 공개 될지 팬들의 뜨거운 기대를 모으고 있다.

한편 위클리는 타이틀 곡 'Tag Me (@Me)' (태그 미)와 후속 활동곡 'Hello (헬로)'등을 통해 5주간의 성공적인 공식 데뷔 활동을 마치고 현재 발 빠른 컴백 준비에 착수했다. 특히 데뷔 미니앨범 'We are (위 아)'가 누적 판매량 2만장을 돌파하는 등 2020년 데뷔한 신인 걸그룹 중 단연 발빠른 성장세를 보이며 '슈퍼 루키'다운 행보를 이어가고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 플레이엠엔터테인먼트