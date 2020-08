셀레나 고메즈 "블랙핑크 콜라보곡 28일 발표, 매우 설레"..셀핑 IN YOUR AREA[종합]

[OSEN=김은애 기자] "SELPINK IN YOUR AREA" 블랙핑크(BLACKPINK)와 팝스타 셀레나 고메즈(Selena Gomez)의 콜라보곡 발표가 예고되며 글로벌 시장을 뜨겁게 달구고 있다.

YG엔터테인먼트는 12일 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 콜라보곡이 오는 28일 전 세계 동시 발매된다고 밝혔다. 미국 동부 기준으로는 이날 자정, 한국 시간으로는 오후 1시다.

YG 관계자는 "서로의 오랜 팬으로서 음악적 교감을 나눠온 두 아티스트가 꿈꿔왔던 일이 드디어 이뤄졌다"며 "블랙핑크는 셀레나 고메즈에게 고마운 마음을 전함과 동시에 팬들에게 곧 이 노래를 들려줄 수 있음에 매우 기뻐하고 있다"고 전했다.

이 같은 소식이 전해지자 전세계 음악 팬들은 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 만남에 열광했다. 셀레나 고메즈 역시 자신의 인스타그램에 "블랙핑크 측의 발표에 매우 설렌다. 블랙핑크와 콜라보곡이 8월 28일 발매된다"라고 말했다.

여기에 셀레나 고메즈는 자신의 트위터에는 '트위터 뮤직'의 공식계정이 올린 "SELPINK IN YOUR AREA"라는 글을 리트윗하며 많은 팬들의 이목을 집중시켰다.

또한 셀레나 고메즈는 미국 빌보드에서 다룬 블랙핑크와의 콜라보 발표기사도 직접 올리며, 관심을 한층 북돋았다. 셀레나 고메즈도 블랙핑크와의 협업에 상당한 기대를 갖고 있음을 짐작할 수 있다.

셀레나 고메즈는 미국 디즈니채널이 발굴한 10대들의 워너비에서 글로벌 톱스타로 성장한 가수이자 배우다. 인스타그램 팔로워 수만 약 1억 8천 600만명에 달하는 그는 엔터테인먼트뿐 아닌 패션·뷰티 등 다양한 분야의 트렌드를 이끄는 핫한 스타라는 점에서 블랙핑크와 공통 분모가 많다.

특히 셀레나 고메즈는 뮤지션으로도 놀라운 성과를 거뒀다. 2009년부터 음악 활동을 시작해 꾸준히 성장해온 그는 2016년 아메리칸 뮤직어워드서 최우수 여자가수상, 2014년 라디오 디즈니 뮤직어워드서 올해의 노래상을 받는 등 의미 있는 발자취를 남겼다. 특히 지난해 발표한 싱글 'Lose You to Love Me'를 통해 데뷔 최초로 빌보드 핫 100 1위에 등극, 아티스트로서 정점에 달했다.

블랙핑크도 신기록 제조기로 불리며 K팝 역사를 새로 쓰고 있다. 블랙핑크의 'How You Like That'은 지난 6월 26일 공개돼 글로벌 아티스트다운 놀라운 기록을 세웠다. 이 노래는 국내 주요 음원차트 '올 킬'은 물론 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50차트 2위, 영국 오피셜 싱글 차트와 미국 빌보드 핫100에서 각각 20위와 33위를 기록했다.

'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰를 기록하며 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 기네스 월드 레코드 총 5개 부문에 공식 등재됐으며, 억대 뷰 최단 기록을 연달아 달성 중이다. 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수도 현재 4370만 명을 넘어서 세계 여성 아티스트 1위다.

이에 힘입어 블랙핑크와 셀레나 고메즈는 글로벌 대세들끼리 뭉친 만큼 전세계 음악시장에 더욱 큰 시너지 효과를 불러일으킬 전망이다. 과연 이들은 어떤 곡으로 음악 팬들을 만나게 될지, 또 얼마나 높은 성적을 거두게 될지 이목이 집중된다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트